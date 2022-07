Come è morto Mark a Virgin River? Cosa è successo al defunto marito di Mel

*ATTENZIONE: Spoiler in arrivo per Virgin River*

La morte del defunto marito di Mel, Mark Monroe, è un momento cruciale in Virgin River poiché la perdita si è rivelata il catalizzatore del trasferimento che ha cambiato la vita di Mel nella sua nuova casa.

Nonostante la morte prima degli eventi della serie, la morte di Mark incombe su Mel nelle prime stagioni dello show mentre appare in flashback e visioni nei momenti di conflitto.

Ma per i fan che sono un po’ confusi sugli eventi che circondano la sua morte, come è morto Mark Monroe a Virgin River?

Chi è Mark Monroe in Virgin River?

Mark Monroe è il defunto marito di Mel che, prima della sua morte, era un medico di talento che ha lavorato al pronto soccorso di Los Angeles con Mel e anche un appassionato marinaio.

Durante il loro matrimonio, che a detta di tutti è stato felice, lui e Mel hanno ripetutamente tentato di rimanere incinta per poter mettere su famiglia.

Tuttavia, dopo che la coppia ha perso la figlia nata morta, hanno tentato il trattamento di fecondazione in vitro, ma anche questo ha fallito, portando il loro matrimonio a diventare sempre più teso.

Dopo cinque tentativi falliti di concepire, Mel e Mark non erano d’accordo sul fatto che dovessero continuare il trattamento di fecondazione in vitro, con Mel che desiderava continuare nonostante il prezzo che le stava costando, il che ha portato a un’accesa discussione tra i due.

Come è morto Mark Monroe a Virgin River?

Mark Monroe è morto in un incidente d’auto.

La notte della loro discussione, mentre tornava a casa in una tempesta, Mel suggerì a lei e Mark di prendersi una pausa dal loro matrimonio poiché credeva che volessero cose diverse dalla loro relazione.

Durante la discussione, Mark distolse gli occhi dalla strada e non vide il camion che stava per schiantarsi contro la fiancata della loro auto.

Mark è stato portato d’urgenza in ospedale dopo l’incidente, ma le sue ferite si sono rivelate fatali ed è morto con Mel al suo fianco.

Mel si è sentita enormemente in colpa per la morte di Mark poiché credeva di essere la causa e questo l’ha portata alla decisione di trasferirsi a Virgin River e ricominciare nella speranza di andare avanti, anche se anche nella stagione 4, questo è un processo in corso.

Chi interpreta Marco?

Ad interpretare il ruolo di Mark Monroe in Virgin River è Daniel Gillies.

L’attore canadese-neozelandese è apparso su schermi televisivi e cinematografici dalla fine degli anni ’90 con oltre 30 ruoli nel corso della sua carriera.

I fan probabilmente conosceranno meglio l’attore 46enne dai suoi tempi in The Vampire Diaries e nel suo spin-off The Originals in cui ha interpretato il personaggio di Elijah Mikaelson tra il 2010 e il 2018.

Inoltre, Daniel Gillies ha anche ricoperto ruoli di primo piano nelle serie Street Legal e Saving Hope, mentre il suo ruolo più importante nel film è probabilmente arrivato in Spider-Man 2 del 2004 quando è apparso nei panni di John Jameson, il figlio dell’editore del Daily Bugle J. Jonah Jameson.

La stagione 4 di Virgin River è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo essere stata rilasciata mercoledì 20 luglio 2022.

