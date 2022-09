Come è morto Alex Cox? Ha spiegato cosa è successo al fratello di Lori Vallow

Sins of Our Mother è l’ultima aggiunta alla sempre crescente libreria di documentari sul vero crimine di Netflix, che si unisce a artisti del calibro di Making a Murderer, Night Stalker e Tiger King.

La nuova serie di tre episodi racconta la storia di Lori Vallow Daybell e la scomparsa dei suoi figli, Tylee Ryan e Joshua Jackson “JJ” Vallow, nel 2019.

Un’altra figura chiave in Sins of Our Mother è un uomo di nome Alex Cox, morto nel dicembre 2019 in mezzo alla scomparsa di Tylee e JJ.

I peccati di nostra Madre | Rimorchio ufficiale | Netflix BridTV 11294 I peccati di nostra Madre | Rimorchio ufficiale | Netflix https://i.ytimg.com/vi/2GVxxIsT4Y4/hqdefault.jpg 1098143 1098143 centro 13872

Chi è Alex Cox?

Alex è il fratello maggiore di Vallow Daybell, il cui nome di nascita era Lori Norene Cox.

Come fratello di Lori, Alex è molto presente nella storia della sua vita ed è stata coinvolta in più incidenti con due dei cinque mariti di Lori.

Nel 2007, secondo un rapporto di Fox 10 Phoenix, Alex ha attaccato il secondo marito di Lori, Joseph Anthony Ryan Jr, con un taser e ha affermato di aver abusato di Lori mentre erano sposati tra il 2001 e il 2005.

Alex si è dichiarato colpevole di aver aggredito Ryan ed è stato condannato a 90 giorni di carcere, che ha scontato ad Austin, in Texas.

Una foto di famiglia della famiglia Cox | I peccati di nostra madre © Netflix

Alex ha ucciso uno degli ex mariti di Lori

12 anni dopo il suo alterco con Ryan, Alex è stato coinvolto in un altro incidente, questa volta con il quarto marito di Lori, Charles Vallow.

L’11 luglio 2019, Alex ha sparato e ucciso Charles a casa di Vallow a Chandler, in Arizona.

Cox ha affermato che l’omicidio era un atto di autodifesa secondo Law & Crime dopo essere andato ad affrontare Vallow per aver presumibilmente abusato di sua sorella.

Alex ha affermato che Charles lo aveva colpito alla testa con una mazza e lui ha risposto estraendo la pistola.

La polizia locale non ha approfondito ulteriormente la questione.

Charles Vallow, Colby Ryan e Lori Vallow in I peccati di nostra madre © Netflix

Come è morto Alex Cox?

Alex Cox è morto per cause naturali all’età di 51 anni il 12 dicembre 2019.

Secondo un rapporto dell’autopsia che è stato rilasciato dopo la sua morte, la morte di Alex è stata il risultato di tromboemboli polmonari bilaterali, in cui un individuo soffre di collasso circolatorio e respiratorio.

La condizione fatale è stata causata da un’embolia polmonare, in cui un blocco come un coagulo di sangue può impedire la circolazione del sangue nelle arterie che portano da e verso i polmoni.

Il rapporto dell’autopsia di 58 pagine affermava che prima della sua morte Cox aveva avuto dolore al petto e mancanza di respiro prima di essere trovato senza risposta sul pavimento del suo bagno.

Lori Vallow Daybell e Colby Ryan in I peccati di nostra madre © Netflix

Sins of Our Mother è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio mercoledì 14 settembre 2022.

Mostra tutto

In altre notizie, lo stato di rinnovo della stagione 3 di Rent A Girlfriend: Anime ha ancora molti manga da adattare