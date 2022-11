Come è morta Grace in Manifest? (Grace è morta in Manifest?)

Manifesto la stagione 4, parte 1, ha finalmente preso il volo su Netflix con i primi dieci episodi dell’ultima stagione dello show che sono arrivati ​​al servizio di streaming a partire dal 4 novembre.

L’arrivo della prima ondata di episodi finali ha lasciato i fan con molte domande non solo su come finirà la serie, ma anche sui momenti del passato dello show.

Durante la stagione 4, Manifesto rivisita molte trame delle prime tre stagioni dello show, ma spesso gli eventi e i personaggi coinvolti sono solo brevemente citati senza un riepilogo completo o un aggiornamento. In quanto tale, può essere difficile ricordare cosa sia successo esattamente quando un personaggio che non abbiamo visto per diversi episodi o un evento accaduto stagioni fa compare in una conversazione nello show.

Una domanda che sembra sorgere frequentemente mentre i fan iniziano il loro binge-watching della stagione 4 è il mistero che circonda ciò che è successo alla moglie di Ben, Grace, più specificamente per quanto riguarda la sua morte nella serie.

Cosa è successo a Grace in Manifest? (Grace muore in Manifest?)

Per chi ha bisogno di una rinfrescata, nel finale della terza stagione di Manifesto, Grace si rende finalmente conto di quanto sia diventata pericolosa Angelina dopo che Angelina ha appiccato un incendio nella loro casa per testare la sua teoria secondo cui Eden non avrebbe permesso che le accadesse nulla. Mentre Olive aveva avvertito Grace della crescente ossessione di Angelina per Eden e la loro famiglia, è stato solo quando Angelina ha appiccato il fuoco che Grace si è resa conto di quanto fossero diventate brutte le cose.

Dopo che Angelina ha appiccato il fuoco, Grace la caccia fuori dalla loro casa e Angelina inizia a precipitare da lì, il che la mette sulla strada per intraprendere una serie di azioni molto drastiche.

Determinata a raggiungere l’Eden, Angelina irrompe nella casa della Pietra, intrappola Olive nella sua stanza in modo che non possa interferire se le cose vanno male e poi si dirige verso la camera da letto della Pietra per raggiungere l’Eden. Quello che non aveva ancora pianificato era che Grace fosse nella stanza e l’affrontasse quando tentava di raggiungere l’Eden.

Convinta che l’Eden fosse il suo angelo custode, la squilibrata Angelina pugnala a morte Grace e poi rapisce Eden. Dopo che Angelina è fuggita dalla scena del crimine, Cal torna all’età di cinque anni e mezzo ed è con sua madre nei suoi momenti di morte quando muore sul pavimento della sua camera da letto a causa delle ferite riportate.

Manifesto è ora in streaming su Netflix.