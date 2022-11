Come Billie Eilish ha ispirato Gucci a lanciare un’intera campagna con Ryan Gosling

Ryan Gosling una volta sembrava un modello elegante per l’intera campagna di Gucci. Il Taccuino l’attore è considerato uno degli uomini più attraenti e affascinanti di Hollywood. Insieme alla compagna Eva Mendes forma una delle coppie più calde del settore. L’attore canadese 42enne è anche uno dei preferiti della casa di moda Gucci.

Il marchio è noto per aver bevuto artisti, celebrità e designer insieme per le loro campagne di marchi di lusso. In evoluzione nel tempo, il marchio ha recentemente lanciato una collezione di occhiali con Billie Eilish. Ora sono uscite le foto di Ryan Gosling che sfoggia la nuova collezione di moda di Gucci e sono assolutamente favolose.

Come Ryan Gosling è apparso per Gucci dopo Billie Eilish

La cantante dei No Time to Die Billie Eilish ha scosso la pubblicità della collezione di occhiali Gucci all’inizio di quest’anno. Questo è stato poi seguito da Ryan Gosling che è stato il volto dell’intera nuova collezione del marchio, chiamata Valigeria. La collezione è realizzata in tutte le forme e dimensioni per tutti i sessi per rendere i viaggi lussuosi e avventurosi. Nell’annuncio, Gosling viene visto viaggiare dal suo motel, gettando i suoi bagagli nel camion per la spiaggia, per atterrare infine in una destinazione sconosciuta. I titoli di coda mostrano Glen Luchford come il creatore del film.

La campagna con Billie Eilish ha chiaramente ispirato Gucci per un’insolita partnership promozionale con Ryan Gosling. Alessandro Michele è stato il genio dietro la collezione di occhiali, e anche uno che ha sostenuto Gosling.

L’annuncio di Eilish è più strano e misterioso, dato che la si vede guidare un’auto rosa acceso con i colori del papavero per l’intero annuncio. Alla fine si trova faccia a faccia con il suo doppelgänger, come dicono entrambi, “Ti amo,” l’uno all’altro. Nel frattempo, la pubblicità di Gosling è in stile retrò più classico e mostra il viaggio illimitato di una persona con le borse Gucci. Il Barbie il video dell’attore scorre senza intoppi con Heart’s Magic Man in sottofondo.

Alessandro Michele è noto per aver emulsionato lo spirito di Hollywood nelle campagne pubblicitarie del marchio di moda. “Il viaggio per Gucci non è mai stato puramente fisico”, dice Michele, spiegando il video della campagna. Il marchio fondato in Italia nel 1921 è rimasto rilevante fino ad oggi grazie all’aggiornamento e all’adattamento nel tempo pur rimanendo di classe.

Cosa ne pensi di Ryan Gosling vestito e impacchettato per Gucci? Lasciate le vostre considerazioni nei commenti.

