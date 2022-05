Come Alton Brown si è salvato da un crepacuore unendosi al riavvio di “Iron Chef” su Netflix e lasciando Food Network

Molti di noi trovano molto difficile seguire la nostra passione, anche in tenera età quando la società si aspetta che sperimentiamo. Questa decisione diventa ancora più difficile col passare del tempo e ci si aspetta che tu sia stabile e stagnante. Ma Alton Brown era pronto a farlo lasciare la sua carriera di grande successo di 20 anni e scommettere su una serie di riavvio, Chef di ferro su Netflix. Qualsiasi cosa altrimenti avrebbe “il (suo) cuore spezzato“. Ecco tutto ciò che devi sapere su questo enorme passaggio dal popolare personaggio televisivo americano.

Perché Alton Brown ha scelto Netflix e il suo riavvio di Iron Chef durante la sua lunga carriera in Food Network?

Negli ultimi due decenni, Alton Brown è stato un nome molto importante in Food Network. Ha costruito un marchio enorme nel corso degli anni e si è fatto un nome lungo la strada. Ora che ha effettuato la transizione e l’ha annunciato su Twitter, questo segna la fine di Good Eats. Tuttavia, i fan possono ancora sperare di vedere un’altra versione leggermente diversa dello spettacolo in futuro. Non sarà la stessa cosa, . ma Brown ha accennato alla possibilità di un remake o di un sequel.

Ehi, fan del cibo. Ecco la mia grande novità: Iron Chef è tornato, più grande, migliore e su @netflix a partire dal 15 giugno. pic.twitter.com/2DAErhFwwE — Alton Brown (@altonbrown) 2 maggio 2022

Quanto a Chef di ferrolo spettacolo originale giapponese è stato presentato per la prima volta nel 1993, due decenni dopo, nel 2013, Food Network lo ha ripreso e ha creato un successore dello spettacolo, chiamandolo Iron Chef America. Infine, Netflix ha ora ripreso lo spettacolo per creare un terza versione americana della serie giapponese. La serie Netflix Original lo farà premiere su Netflix il 15 giugno 2022, e avrà lo stesso nome. Il suo ospite sarà Alton Brown e Kirsten Kishal contrario di Brown che ospita solo la versione Food Network.

Fino alla prima di Chef di ferro su Netflix, dai un’occhiata Scuola di Cioccolatoun’altra acclamata serie culinaria di realtà sulla piattaforma.

