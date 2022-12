Come acquistare la giacca e la divisa del mercoledì di Nevermore Academy

Mercoledì non ci è voluto molto tempo per essere dichiarato una delle più grandi storie di successo in streaming del 2022. Variety riferisce di aver effettivamente battuto il record della stagione 4 di Stranger Things per la maggior parte delle ore viste in una settimana con un totale complessivo di 341 milioni. Inutile dire che Netflix l’ha buttato fuori dal parco con la serie comica horror per adulti.

Co-creato da Alfred Gough e Miles Millar, Tim Burton ha anche affrontato il doppio ruolo di produttore esecutivo e regista dei primi quattro episodi, dando vita all’adolescente titolare della Famiglia Addams come mai prima d’ora.

Il ritratto di Jenna Ortega è stato sostenuto all’infinito da quando la serie è stata presentata in anteprima a novembre, e il suo primo anno a Nevermore – la scuola frequentata anche dai suoi genitori – ha fornito al pubblico una nuova entusiasmante ossessione.