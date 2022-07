Colonna sonora Netflix di “The Grey Man”: ogni canzone presente nel film

L’uomo grigio è qui. Il nuovo grande e roboante film d’azione di Netflix con alcune delle migliori scene d’azione che vedrai tutto l’anno e, soprattutto, questo articolo presenta una fantastica colonna sonora originale e alcune canzoni che potresti conoscere sparse ovunque con una canzone dei crediti degna di nota di The Black Keys.

In uscita su Netflix in tutto il mondo il 22 luglio, il nuovo film d’azione di The Russo Brothers è interpretato da Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas, con Regé-Jean Page, Billy Bob Thornton, Jessica Henwick, Dhanush, Wagner Moura e Alfre Woodard.

Non solo L’uomo grigio ha alcune canzoni dei vari artisti, ha una colonna sonora originale composta da Enrico Jackson che ha lavorato con The Russo Brothers a titoli precedenti, incluso il loro film per Apple TV+, Ciliegia.

Oltre a collaborare con The Russo Brothers, Jackman è noto per il suo lavoro in film come Kingsman: Il servizio segreto, X-Men di prima classe, e capitan Phillips.

Jackson ha composto 26 tracce originali per il film e Spotify ha persino compilato l’intera colonna sonora in un unico brano inedito della durata di 17 minuti.

Secondo Deadline, la colonna sonora ha impiegato 11 mesi per essere realizzata, che è il “periodo di tempo in cui avrebbe potuto completare cinque film” tradizionalmente.

Jackman ha detto a Deadline che “ha paragonato il processo di sviluppo alla coltivazione del proprio albero per gli ingredienti con cui cucinare: nutrirlo e annaffiarlo, potare e coltivare i suoi rami e prendersi davvero del tempo per creare qualcosa di straordinario e organico”.

Ecco la ripartizione completa delle singole canzoni del film:

Bangkok Per uccidere il tuo La maledizione Sfumature di grigio Una questione di fedeltà Un vecchio amico Lloyd Hansen Cielo alto Inarrestabile, Inafferrabile Intrappolato Dov’è l’obiettivo? Un intervento tempestivo Alleato inaspettato Una fine onorevole Tango a Praga Lupo solitario Fantasma nella macchina Contro ogni disparità Manca un’ala Scatenato Il labirinto Sotto il sole rosso sangue Affari interni Letto di segreti Esonero Sempre grigio

La colonna sonora originale completa può essere trovata su tutte le principali piattaforme musicali, incluso Spotify.

Elenco completo delle canzoni di The Grey Man su Netflix

Ti guideremo attraverso ogni canzone presente in The Grey Man di Netflix, incluso quando si sono presentati.

Lochloosa – JJ Grey & Mofro

Clean Food con Fukking Hero – Boom Boom Cash

Tang High-Low (Giocare i dadi) – Waipoj Petschsupan

Toei dal cuore – Banyen Rakkaen

Kol Slaven – Il Sofia Brass Ensemble

Ruota che gira – Shirley Bassey

The Dogum Boogum Song – Brenton Wood

Tristch-Tratsch-Polka, op. 214 – Wiener Sängerknaben, Gerald Wirth, Salonorchester Alt Wien

Silver Bird – Mark Lindsay

Aline – Christophe

Wild Child – The Black Keys – Canzone che suona nei titoli di coda

Qual è stata la tua canzone preferita da inserire in Netflix L’uomo grigio? Fateci sapere nei commenti.