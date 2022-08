Colonna sonora Netflix di “Day Shift”: ogni canzone del film

Uno dei più grandi film di Netflix dell’estate 2022 è qui con la nuova commedia d’azione di Jamie Foxx in streaming in tutto il mondo. Il film non solo è ricco di azione sull’uccisione di vampiri, ma presenta anche un’intensa colonna sonora. Ecco una carrellata di ogni canzone presente in tutto.

Nel caso non lo sapessi, Turno diurno è il nuovissimo film d’azione di Netflix che è atterrato sul servizio il 12 agosto 2022. Il film parla di un addetto alle pulizie di piscine che interpreta un cacciatore di vampiri nella San Fernando Valley di Los Angeles per provvedere a sua figlia.

Snoop Dogg è presente nel film in cui interpreta il ruolo di Big John Elliott. Data l’acclamata carriera musicale di Snoop, siamo rimasti sorpresi da quanto poco sia presente nella colonna sonora.

Anche Jamie Foxx non è estraneo alla musica, essendo apparso in Gold di Kanye West e creato canzoni come Unpredictable e You Changed Me.

Entrambi hanno un piccolo ruolo nella colonna sonora, con Foxx che scrive la canzone che è nei titoli di coda, per esempio.

Tyler Bates è il compositore dietro la partitura originale di Turno diurno. Ha una carriera enorme che presenta alcuni dei più grandi film d’azione della storia.

È stato il compositore di Marvel’s Guardiani della Galassia Vol 2. (una serie di film rinomata per la sua colonna sonora), John Wick 3, Bionda atomicae Deadpool 2.

Il musicista ha composto 16 canzoni per il film Netflix, che puoi trovare ovunque tu abbia la tua musica (abbiamo incorporato una playlist di Spotify di seguito).

Ecco le canzoni che sono state composte in esclusiva per Turno diurno su Netflix:

Raccogliere i denti

Los Angeles Inseguimento in macchina

Dammi un paio di giorni

Audrey

Lotta in laboratorio

L’Unione

Grande Berta

Doccia in polvere

Lotta dei fratelli nazisti

Il banco dei pegni di Troia

La borsa di Seth

Il sacrificio di Big John

Vecchia Signora Lotta

Partner

Cappello di Big John

Funziona ogni volta

Elenco completo dei brani per Day Shift su Netflix

California Love (Remix) – 2Pac con il dottor Drea e Roger Troutman

Check Yo Self (Remix) – Ice Cube

Musica funky Sho Nuff mi eccita – Edwin Starr

Guerilla Funk – Parigi

Portami più in alto – ACE

Non me ne frega niente – Ottobre Londra

Ho imparato la lezione – Willie Davis

Grinding All My Life – Nipsey Hussle

Gocciolamento – Hinapia

Fotografia – Nickelback

Bang Bang – Minnie Merda

Il Cerchio Rosso – Le Castle Vania

Shimmy Shimmy Ya – Vecchio sporco bastardo

Walking in Rhythm – I Blackbyrds

Conteggio cadaveri in casa – Conteggio cadaveri

Outside the Box – Snoop Dogg con Nate Dogg

BUD (Mowing Down Vamps) – J. Young – questa canzone è stata scritta da Jamie Foxx, Sam Pounds e Jermaine Carter.

Poiché una playlist di Spotify non era disponibile online, ne abbiamo compilata una per il tuo piacere di ascolto.

Qual è stata la tua canzone preferita da inserire in Netflix Turno diurno? Fatecelo sapere nei commenti in basso.