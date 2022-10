Colonna sonora di The Curse of Bridge Hollow – Ogni canzone presente nel film Netflix

La stagione spettrale è alle porte e tra i nuovi arrivi c’è un nuovo film di Halloween per famiglie con Marlon Wayans e Priah Ferguson. Il film presenta molta musica a tema e un’enorme colonna sonora originale, quindi ecco tutto ciò che devi sapere.

In arrivo su Netflix il 14 ottobre, La maledizione di Bridge Hollow parla di una ragazza che ha rilasciato uno spirito antico durante la stagione di Halloween, che fa prendere vita alle decorazioni.

Il film si affianca agli altri film per famiglie di Halloween di Netflix, inclusi quelli del 2020 Hubie Halloween e i libri della notte dell’anno scorso.

La maledizione di Bridge Hollow colonna sonora originale

La colonna sonora originale di La maledizione di Bridge Hollow era composto da Christopher Lennertzche lavora nel settore da quasi 30 anni e ha raccolto oltre 100 crediti.

Tra i suoi titoli più importanti c’è quello di essere il compositore principale di Prime Video I ragazzilavorando su oltre 200 episodi di Soprannaturale, Piazzola Perfect 3, e Festa della Salsiccia, tra tanti altri.

Per Netflix, Lennertz ha prodotto il titolo principale e altre canzoni per la serie per famiglie, Perso nello spazio che si è recentemente conclusa con la sua terza stagione. All’inizio del 2022, ha prodotto la colonna sonora di Netflix A Madea Homecoming di Tyler Perry e 13: Il musical.

In totale, 29 tracce sono state prodotte esclusivamente per The Curse of Bridge Hollow ed ecco una tracklist completa più l’album Spotify:

Racconto di Jack avaro

Cavo del ponte

Cimitero – Immagini

Nella casa

Società paranormale

Spirit Board – Tesoro attico

Non facciamo Halloween

Zucche e pipistrelli

Alluce

Gatto e zombi

Casa dei vecchi

Una storia di Victoria Hawthorne – La storia continua – La scappatoia

Grip Reaper – Sono vivi

Grande ragno

Scheletri

I terrificanti pagliacci di Carneville

Clown assassini nel Max

Libro degli incantesimi e delle ossa

Attacco della squadra di calcio

Scorciatoia del cimitero

Incantesimo tombale

Lancia l’incantesimo

Jack prende vita

Cerco ruote

Mamma che si nasconde

Mamma aggredita

Vortice

In una nuova squadra, piccola, ci vediamo più tardi, così a lungo Jack

Attico

La maledizione di Bridge Hollow Colonna sonora

Quindi, scorri per un elenco completo di tutte le 11 canzoni in La maledizione di Bridge Hollow colonna sonora, che abbiamo compilato in modo che tu possa facilmente creare la tua playlist a tema spettrale dopo aver visto il film.

Hit The Road Jack – Ray Charles

Tira fuori i mostri – Tinashe

Sono il tuo Boogie Man – KC e The Sunshine Band

Il vampiro – Archie King

The Tale of Stingy Jack – Baraka May e i cantanti Pinewood

Qualcuno mi sta guardando – Rockwell (Remix del progetto di rinnovamento urbano)

I mostri escono di notte – Whodini

Ho messo un incantesimo sul tuo – Urlando Jay Hawkins

Highway to Hell – AC/DC

Torna a quello – Jared Lee

Per cosa batte – Jared Lee

Qual era la tua traccia preferita in Netflix La maledizione di Bridge Hollow? Fateci sapere nei commenti.