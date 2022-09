Colonna sonora di Netflix Devil in Ohio: musica dell’episodio

Diavolo nell’Ohio. Naomi Tan nei panni di Dani Mathis nell’episodio 104 di Devil in Ohio. Cr. Ricardo Hubbs/Netflix © 2022

Guida al riepilogo di Netflix Devil in Ohio: tutti gli 8 episodi spiegati da Natalie Zamora

L’ultima serie limitata di Netflix, Diavolo nell’Ohio, è finalmente disponibile per lo streaming. Emily Deschanel di Ossa la fama interpreta la dottoressa Suzanne Mathis nel thriller ricco di suspense con un tocco di culto. La serie è basata sull’omonimo romanzo di Daria Polatin. Polatin funge anche da showrunner.

La dottoressa Mathis è una psichiatra ospedaliera laboriosa che si ritrova attratta dall’evasa dal culto Mae (Madeleine Arthur) quando si presenta nel suo reparto. Incapace di trovare un affido, Suzanne invita Mae a vivere con lei e la sua famiglia e cerca di proteggerla dal culto.

Data l’ambientazione del Midwest e l’atmosfera inquietante dello show (completo di spaventosi spaventapasseri, campi di grano infiniti e culti satanici), non sorprende che la serie abbia molte melodie e canzoni inquietanti. Il compositore Will Bates ha lavorato a diverse canzoni create per la serie, collaborando con l’artista Bishop Briggs. La colonna sonora ufficiale della serie è ora disponibile.

Sigla del diavolo nell’Ohio

Diavolo nell’Ohio presenta una sequenza di crediti di apertura completa di una sigla intitolata “Lessons of the Fire” di Bishop Briggs e Will Bates.

Colonna sonora del diavolo in Ohio

La seguente guida delinea tutte le canzoni presenti Diavolo nell’Ohiosuddiviso per episodio.

Devil in Ohio episodio 1 canzoni

“Salvation From the Dawn” – Will Bates feat. Maiah Manser

“good 4 u” di Olivia Rodrigo

“Il filo della cosa” di Fay Wolf

Devil in Ohio episodio 2 canzoni

“The Water Is Wide” interpretato da Emily Deschanel

Devil in Ohio episodio 3 canzoni

“do/SAY” di Lipstick Jodi

“Salvation From the Dawn” – Will Bates feat. Maiah Manser

Devil in Ohio episodio 4 canzoni

“Roll (My Eyes)” di Lelli

Dani (Naomi Tan) e Peter (Sam Jaeger) cantano “I Got You Babe” di Sonny & Cher al karaoke

Devil in Ohio episodio 5 canzoni

“MURDER ME” di Blood Red Shoes

“Fatale” di Debby Friday

“A Soalin'” di Peter & Paul & Mary

“Devil’s Stompin’ Ground” di Southern Culture On The Skids

Devil in Ohio episodio 6 canzoni

“Viola” di Hole

“L’acqua è ampia” di Fay Wolf

Devil in Ohio episodio 7 canzoni

“Immagino che tu abbia quello che sta arrivando” di Cody Crump

Dani (Naomi Tan) canta “Don’t Rain On My Parade” di Barbara Streisand

“Matinée” di REYNA

“Sit Down (Extended Mix)” di VINAI & HARRISON

“Baby” di Donna Blue

Devil in Ohio episodio 8 canzoni

“Il dono della rosa” di Isabella Summers e Elise McQueen

Diavolo nell’Ohio è ora in streaming su Netflix.