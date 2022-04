Colonna sonora di Heartstopper esplorata con la tracklist completa della serie Netflix

Netflix non manca mai di offrire risultati ed è giunto ancora una volta il momento per i fan degli spettacoli per adulti di sostenere una nuova ossessione.

Sviluppata da Alice Oseman, Heartstopper è una serie britannica basata sul suo webcomic e graphic novel con lo stesso nome.

È arrivato su Netflix venerdì 22 aprile 2022, travolgendo il pubblico in un’affascinante storia di amore e amicizia giovani. Non solo vanta alcune esibizioni straordinarie, ma anche una vasta gamma di ottima musica da abbinare.

Con questo in mente, mettiamo in evidenza tutte le canzoni che compaiono nella colonna sonora di Heartstopper.

ancora dal trailer di Heartstopper, Netflix

La tracklist della colonna sonora di Heartstopper

Puoi dare un’occhiata a tutti i fantastici brani presenti in ciascuno degli otto episodi di seguito:

Episodio 1

Vuoi me – Baby Queen

Malato d’amore – Pace

Dover Beach – Baby Queen

Non eliminare i baci – Wolf Alice

Episodio 2

Saffo di Frankie Cosmos

Ragazze di Ragazza in rosso

Balla con me – beabadoobee

Perché sono così? – Orla Gartland

Episodio 3

La mia persona – Smoothboi Ezra

Telefono – Parchi acquatici

LUCIDO – Rina Sawayama

Clearest Blue – CHVRCHES

Alaska (Toby Green Remix) – Maggie Rogers

Episodio 4

Cosa sarà? – Shura

Cuore – Flor

Episodio 5

nient’altro che potrei fare – ella jane

UrbanAngel1999 – Thomas Headon

Se vuoi – beabadoobee

Buzzkill – Baby Queen

Sogno di febbre – mxmtoon

Mondo di cartapesta – Matilda Mann

Voglio stare con te – chloe moriondo

Episodio 6

Knock Me Off My Feet – Ammollo

Flirtare con lei – Sir Babygirl

Episodio 7

Bang Bang Bang – Lauran Hibberd

Stanco – beabadoobee

In qualsiasi altro modo – Tomberlin

Occhi fumosi – Lincoln

Episodio 8

La nostra finestra: Noè e la balena

Perché ti amo – Montaigne

Vicino a te – Dayglow

Momento al sole – Fagiolo di girasole

I Belong In Your Arms (Photek Remix) – Seggiovia

Fermacuori | Rimorchio ufficiale | Netflix

BridTV

9514

Fermacuori | Rimorchio ufficiale | Netflix

https://i.ytimg.com/vi/FrK4xPy4ahg/hqdefault.jpg

992179

992179

centro

13872

“È sempre stato un progetto di passione”

Durante una recente intervista con Buzzfeed, la creatrice Alice Oseman ha parlato del passaggio dal webcomic a una serie Netflix:

“È molto strano! Immagino che sia stato un viaggio piuttosto graduale, dall’autopubblicazione del libro nel 2016, alla pubblicazione tradizionalmente del libro un paio d’anni dopo, e ora lo show di Netflix: è stato semplicemente così divertente ed eccitante!

Ha continuato: “Amo Heartstopper ed è sempre stato un progetto di passione e qualcosa che mi sta molto a cuore. Sono solo molto grato e mi sto divertendo molto”.

Heartstopper si rinnova?

Finora, né Netflix né il creatore della serie hanno annunciato che Heartstopper è stato rinnovato per la stagione 2.

È probabile che un annuncio verrà fatto già a maggio 2022 una volta che Netflix avrà avuto l’opportunità di valutare le cifre di ascolto e la domanda generale del pubblico per più episodi.

Heartstopper è ora in streaming su Netflix.

In altre notizie, il sequel di Shaman King è stato confermato nonostante il rilascio di Netflix sia ancora in ritardo