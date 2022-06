L’idiota preferito di Dio. (Da sinistra a destra) Ben Falcone nei panni di Clark Thompson, Melissa McCarthy nei panni di Amily Luck nell’episodio 102 di God’s Favorite Idiot. Cr. Vince Valitutti/Netflix © 2022

Non so voi, ma una delle cose che preferisco fare mentre guardo un nuovo film o programma è premere il pulsante Shazam per vedere quali canzoni i creatori hanno scelto di suonare all’interno della storia. L’idiota preferito di Dio porta le cose a un altro livello con canzoni che occasionalmente fanno parte della scena reale, suonate alla radio nell’universo e ascoltate dai personaggi piuttosto che solo come parte del sottofondo del pubblico.

La nuova serie comica con protagonista una coppia sposata nella vita reale e attori di talento Ben Falcone e Melissa McCarthy è ora disponibile su Netflix. Segue un impiegato tecnologico di medio livello che diventa parte della missione di Dio per salvare il paradiso da Satana e da coloro che desiderano rovesciare il trono. Clark Thompson (Falcone) viene catapultato nel bel mezzo della guerra tra Paradiso e Inferno.

Di seguito analizzeremo la musica utilizzata nello spettacolo poiché la serie utilizza una miscela di successi moderni come “Sign of the Times” di Harry Styles e brani classici come “Tom Sawyer” di Rush.

Colonna sonora di God’s Favorite Idiot: musica per episodio

Canzoni di God’s Favorite Idiot episodio 1

“Segno dei tempi” di Harry Styles – Apertura e per tutta la puntata

– Apertura e per tutta la puntata “I templi di Syrinx” di Rush – Amily va al lavoro

Canzoni dell’episodio 2 di God’s Favorite Idiot

“Spirito nel cielo” di Norman Greenbaum – Arriva Chamuel

Canzoni dell’episodio 4 di God’s Favorite Idiot

“Vai Vai Vai Chi è il prossimo?” dell’Hip Hop Harry – Amily e Clark creano un TikTok

– Amily e Clark creano un TikTok “Ziggy polvere di stelle” di David Bowie – Arriva Satana

– Arriva Satana “Tom Sawyer” di Rush – Suona per Amily nella sala pausa

– Suona per Amily nella sala pausa “Feels So Good” di Bobby Harden e The Soulful Saints – Suona per Amily mentre lei e Clark si baciano

Canzoni dell’episodio 5 di God’s Favorite Idiot

“Lovely Day” di Bill Withers – All’inizio dell’episodio, Clark prepara la colazione

L’idiota preferito di Dio episodio 7 canzoni

“Run On” di Arvid Nero – Inizio puntata, arrivano i cavalieri

God’s Favorite Idiot episodio 8 canzoni

“Dream A Little Dream Of Me” di The Mamas & The Papas – Alla fine dell’autoradio

Quale canzone usata durante L’idiota preferito di Dio la prima stagione era la tua preferita? Riproduci in streaming tutti e otto gli episodi dello show in questo momento su Netflix!