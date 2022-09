Colonna sonora di Fate: The Winx Saga stagione 2: ogni canzone esplorata

Netflix’s Fate: The Winx Saga era pieno di musica quando è arrivato sui nostri schermi nel 2021 con artisti come Dua Lipa, Kesha e Tame Impala tutti presenti nella sua colonna sonora costellata di stelle.

La seconda stagione della serie fantasy appena rilasciata non è diversa e ogni episodio presenta una miriade di brani che contribuiscono ad aumentare l’atmosfera ribelle dello show.

Ma quali canzoni sono presenti nella colonna sonora di Fate: The Winx Saga stagione 2?

Fate: The Winx Saga, data di uscita della seconda stagione e anteprima della trama

La seconda stagione di Fate: The Winx Saga è arrivata su Netflix venerdì 16 settembre 2022.

Dopo il drammatico finale della prima stagione, il cambiamento è in atto nel magico collegio di Alfea dopo che la sua precedente direttrice, Farah Dowling, è stata apparentemente uccisa da Rosalind.

La scuola è tornata in sessione nella seconda stagione, ma ora che Rosalind è al comando, sta imponendo un’autorità militare agli studenti di Alfea.

Le cose stanno per prendere una svolta più oscura quando le fate iniziano a scomparire nella notte, costringendo Bloom e le sue compagne di suite a indagare, solo per trovare una nuova e pericolosa minaccia in agguato nell’ombra.

Destino: la saga delle Winx © Netflix | Steffan Hill

Colonna sonora di Fate: The Winx Saga stagione 2

Come per la sua prima puntata, la stagione 2 di Fate: The Winx Saga è piena di musica e le canzoni che compaiono nella colonna sonora sono:

Episodio 1 | Attacco di panico a bassa quota

Episodio 2 | Preso Dal Vento

Episodio 3 | La tua ritrovata popolarità

Destino: la saga delle Winx © Netflix

Episodio 4 | Un’ora prima che il diavolo cadesse

Episodio 5 | Sei una strega buona o una strega cattiva

Episodio 6 | Povere anime sfortunate

Episodio 7 | Tutte le streghe selvagge

Destino: la saga delle Winx © Netflix | Steffan Hill

Ascolta la playlist ufficiale

In concomitanza con l’uscita della prima stagione nel gennaio 2021, l’account ufficiale di Netflix su Spotify ha raccolto una serie di brani di Fate: The Winx Saga in una playlist adeguatamente ribelle.

E ora con l’uscita della stagione 2, si prevede che verranno aggiunte anche le nuove canzoni che compaiono nel secondo lotto di episodi per offrire ai fan la migliore esperienza di ascolto.