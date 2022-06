Colonna sonora delle stagioni 1-3 di “The Umbrella Academy”: ogni canzone in primo piano

Nel corso di L’Accademia degli Ombrelli, abbiamo visto alcune colonne sonore incredibili e questo continua fino alla terza stagione. Abbiamo messo insieme la tracklist completa di seguito per tutte e tre le stagioni di L’Accademia degli Ombrelli.

Non dovrebbe essere una grande sorpresa che la serie sia così musicale dato che lo spettacolo proviene da Gerard Way, il frontman dei My Chemical Romance che sta ancora producendo regolarmente canzoni sotto lo stendardo.

Jeff Russo è il compositore della serie e finora ha prodotto dozzine di musiche originali per la serie. Il suo incredibile curriculum comprende anche titoli come FX Fargo, Star Trek: Picard, Carbonio alterato, Potenza, e Treadstone.

Quindi analizziamo le canzoni che hai ascoltato in tutte e tre le stagioni di L’Accademia degli Ombrelli a partire dall’ultima terza stagione.

L’elenco delle colonne sonore della stagione 3 di The Umbrella Academy

Canzone del trailer della terza stagione di The Umbrella Academy

The Ballroom Blitz – Il dolce

The Umbrella Academy Stagione 3 – Colonna sonora episodio 1

A volte – Gerry Cannella

Footloose – Kenny Loggins

Niente più eroi: gli strangolatori

Andiamo su un Hayride – Le sorelle McSharry

The Umbrella Academy Stagione 3 – Colonna sonora episodio 2

Il Passeggero – Iggy Pop

La canzone di Oogum Boogum – Brenton Wood

Quando, quando, quando – Tony Renis

Amore superiore – Lily Winwood

The Umbrella Academy Stagione 3 – Colonna sonora episodio 3

Credi nella magia – The Lovin’ Spoonful

La signora in rosso – Chris de Burgh

The Umbrella Academy Stagione 3 – Colonna sonora episodio 4

Casa del Sol Levante – Gli animali e Jeremy Renner

The Umbrella Academy Stagione 3 – Colonna sonora episodio 5

Cristallizzato – Il XX

My Silver Lining – Kit di pronto soccorso

The Umbrella Academy Stagione 3 – Colonna sonora episodio 6

Nella mia anima – Gabin

Accidenti – Baby Strange

The Umbrella Academy Stagione 3 – Colonna sonora episodio 7

Bambina – Andrea Litkei e Ervin Litkei

Bruttosozialprodukt – Geier Sturzflug

Let’s Be Badder – Lucern Raze e Cherry Pickles

Ride Wit Me – Nelly

Gatti nella culla – Ugly Kid Joe

Un altro morde la polvere: la regina

Cosa ti rende un uomo: la nona ondata

The Umbrella Academy Stagione 3 – Colonna sonora episodio 8

Eclipse totale del cuore – Bonnie Tyler

(Ho avuto) Il tempo della mia vita – Bill Medley e Jennifer Warnes

Sogno adolescenziale – I salvataggi

Potremmo innamorarci – Selectracks

Entra Mr. Lonely – Jerry Dyke

The Umbrella Academy Stagione 3 – Colonna sonora episodio 9

Friday I’m In Love – The Cure

Sapore amaro – Billy Idol

The Umbrella Academy Stagione 3 – Colonna sonora episodio 10

Eroe a cambio corto: il pesante

L’elenco delle colonne sonore della seconda stagione di The Umbrella Academy

The Umbrella Academy Stagione 2 – Colonna sonora episodio 1

Oltre il mare – Bobby Darin

Proprio dietro dove abbiamo iniziato: Maxine Nightingale

A modo mio – Frank Sinatra

Devi essere un angelo – Richard Myhill

Provando – Fran Powers

Per sempre e un giorno – Jeremiah Burnham

Mi chiedo cosa mi riservi il futuro – Glenn Show

Carburante per missili – DJ Shadow

Sii grato di essere te – Fern Jones

Pazzo – Daniela Andrade

Comin’ Home Baby – Mel Torme

Mi vuoi solo quando sei solo – Jim Boyd

The Umbrella Academy Stagione 2 – Colonna sonora episodio 2

Bibbidi-Bobbidi-Boo (The Magic Song) – Perry Como

Jive Me Baby – Stuart Crombie

Chi sta bussando – I geni

Sono un uomo – The Spencer Davis Group

The Umbrella Academy Stagione 2 – Colonna sonora episodio 3

Devo togliermi il mondo dalle spalle – Bill Martin e Phil Coulter

Sunny – Boney M.

Violino Partita n. 2 in re minore BWV 1004 – Naxos

Non ti farò mai del male – Joe Tex

Golden Brown – Gli strangolatori

The Umbrella Academy Stagione 2 – Colonna sonora episodio 4

L’amore è blu – Marty Robbins

Rinnegato – Stige

Sei mai stato ferito – Helen Wilson

Miraggio – Chilo Escobedo

Mariachi Tipico – Rete Audio

La Cositlla – Mariachi La Estrella

Rilassati – Marva Whitney

Sono stato creato per amarti – BACIO

The Umbrella Academy Stagione 2 – Colonna sonora episodio 5

Il maggiore Tom – Tornando a casa – Peter Schilling

L’amore in città – John Stokes

Non può amarti – Quattro vacanze e Joe Hunter

Hey Da Da – Andrea Litkei e Ervin Litkei

Siamo in cima al mondo

Twistin’ the Night Away – Sam Cooke

I cattivi: gli interruttori

Ciao – Il mio Kullsvik

The Umbrella Academy Stagione 2 – Colonna sonora episodio 6

Non ci vorrà molto – Aretha Franklin

Un Natale vecchio stile – Jack Huddle

Aspetta, sto arrivando – Sam e Dave

Vivo da solo – Bob Cox

L’ordine della morte – Immagine pubblica

All’inferno sarò in buona compagnia – The Dead South

The Umbrella Academy Stagione 2 – Colonna sonora episodio 7

Pfiffikus Polka – Petra Wechselberger

Lederhosen Polka – Otto Sieben e Anton Kristan

Dammi un motivo per restare – Zoe Muth

Sorella di Perla – Baio

Tutti (Backstreet’s Back) – Backstreet Boys

The Umbrella Academy Stagione 2 – Colonna sonora episodio 8

Pepper – Surfisti Butthole

Le maschere del vecchio amico – Buzz Buddies

Pantaloni in pelle di Paddy – Austin Ince e Frankie Hepburn

The Umbrella Academy Stagione 2 – Colonna sonora episodio 9

Ballando con me stesso – Generazione X

Violino Partita n. 2 in re minore, BWV 1004: V. Ciaccona – Johann Sebastian Bach e Hilary Hahn

Il sacrificio di Ben – Jeff Russo

Here Comes the End – Gerard Way con Judith Hill

The Umbrella Academy Stagione 2 – Colonna sonora episodio 10

Wicked Games – Parra per Cuva con Anna Naklab

Elenco delle colonne sonore della prima stagione di The Umbrella Academy

The Umbrella Academy Stagione 1 – Colonna sonora episodio 1

Libro illustrato (mix stereo) – The Kinks

Fantasma dell’Opera Medley – Lindsey Stirling

The Walker – Fitz e The Tantrums

Ritorno a casa – Jeff Russo

Penso che siamo soli ora – Tiffany

Istanbul (non Costantinopoli) – Potrebbero essere giganti

Bambini solitari – Jeff Russo

Vania – Jeff Russo

L’Accademia degli Ombrelli – Jeff Russo

Colonna sonora di The Umbrella Academy Stagione 1 – Episodio 2

Corri ragazzo corri – Woodkid

Goody Two Shoes – Adam Ant

Frere Jacques (feat. John Magaro) – Il cast di The Umbrella Academy

Non fermarmi ora – Queen

Mai distruggerci – Paloma Faith

L’Accademia degli Ombrelli – Jeff Russo

The Umbrella Academy Stagione 1 – Colonna sonora episodio 3

La donna perduta – Gli Yardbirds

Abbiamo finito – Gli Hollies

Peccatore – Nina Simone

Bambini solitari – Jeff Russo

L’Accademia degli Ombrelli – Jeff Russo

The Umbrella Academy Stagione 1 – Colonna sonora episodio 4

Blood Like Lemonade – Morcheeba

Shingaling – Tom Swoon

Miraggio – Toro Y Moi

L’amore di quest’anno – David Gray

L’Accademia degli Ombrelli – Jeff Russo

Hazel e Agnes – Jeff Russo

The Umbrella Academy Stagione 1 – Colonna sonora episodio 5

In the Heat of the Moment – ​​High Flying Birds di Noel Gallagher

Mary – Grande ladro

(Sembra) Il paradiso – Fabbrica di narrativa

Sinfonia n. 7 in la maggiore op. 92: II. Allegretto – Johannes Walter, Orchestra del Festival Europeo

Lo renderò facile – Gli incredibili

Legato alla memoria – Don Mcginnis

Happy Together (feat. Ray Toro) – Gerard Way, Ray Toro

The Umbrella Academy Stagione 1 – Colonna sonora episodio 6

Soul Kitchen – Le porte

Ballando al chiaro di luna (2001 Remix) – Caricatore dall’alto

Kill of the Night – Gin Wigmore

The Umbrella Academy Stagione 1 – Colonna sonora episodio 7

Uno – Tre cani notte

Caffeina – DJ Roc

Festa all’Aia – DJ Roc

Exit Music (per un film) – Radiohead

The Umbrella Academy Stagione 1 – Colonna sonora episodio 8

Tempo tempestoso – Emmy Raver-Lampman

Qualcosa nella tua mente – Karen Dalton

Resta con me – Mary J. Blige

Resta con me (narratori di VH1 dal vivo) – Rod Stewart

Mi chiamano pazzo – Damon

Pazzi per te – Hooverphonic

The Umbrella Academy Stagione 1 – Colonna sonora episodio 9

Lundi Matin – La superstar des comptines rondes et berceuses

Sole, lecca-lecca e arcobaleni – Lesley Gore

Tutti muoiono giovani – I western di Smith

Vanya rinchiuso – Jeff Russo

The Umbrella Academy Stagione 1 – Colonna sonora episodio 10