Colonna sonora della quarta stagione di Virgin River: ogni canzone esplorata

La musica può svolgere un ruolo chiave nei film e nelle serie TV poiché la scelta delle canzoni e della colonna sonora originale può aiutare ad aggiungere la giusta sensazione a ogni scena.

Da quando è iniziato nel 2019, Virgin River di Netflix ha avuto uno stretto rapporto con la musica poiché ogni episodio ha caratterizzato una serie di canzoni emotive strappalacrime.

La quarta stagione del dramma romantico non è diversa, ma quali canzoni sono presenti nella colonna sonora dell’ultima puntata di Virgin River?

fiume vergine | Trailer ufficiale della stagione 4 | Netflix BridTV 10832 fiume vergine | Trailer ufficiale della stagione 4 | Netflix https://i.ytimg.com/vi/PfZ3KaX5CiA/hqdefault.jpg 1050528 1050528 centro 13872

La quarta stagione di Virgin River è arrivata su Netflix mercoledì 20 luglio 2022.

La nuova stagione inizierà con un senso di ottimismo poiché Mel attende con impazienza la prospettiva di diventare finalmente madre.

Mentre Jack è entusiasta e sostiene la gravidanza di Mel, la questione della paternità del bambino lo tormenta ancora nel profondo, nonostante non sappia se il suo bambino appartiene a Jack o al marito morto Mark.

Le cose si complicano ulteriormente con l’arrivo di un bel nuovo dottore che è sul mercato per creare una famiglia tutta sua.

Altrove, Hope si sta ancora riprendendo dal suo incidente d’auto mentre gli effetti psicologici persistenti della sua lesione cerebrale lasciano cicatrici che non puoi vedere e avranno profonde conseguenze sia per lei che per Doc.

Brie desiderava allontanarsi da Virgin River ma, dopo che le circostanze di Brady sono cambiate, decide di rimanere un po’ più a lungo per aiutare a dimostrare l’innocenza dell’uomo che ama, anche se così facendo si ritrova sempre più vicina alla rete criminale di Mike e Calvin. .

E infine, Preacher sta cercando di andare avanti con una nuova connessione romantica, ma non può fare a meno di sperare di ritrovarsi con Paige e Christopher.

Scarica dal sito ufficiale della stampa | Netflix

Colonna sonora della quarta stagione di Virgin River

Come per le puntate precedenti di Virgin River, la stagione 4 è piena di canzoni strappalacrime che aiutano a sottolineare gli eventi emotivi della serie.

Episodio 1 | Sii il mio tesoro

Episodio 2 | Il padre sa meglio…?

Episodio 3 | Alla griglia

Episodio 4 | Serio come un…

Episodio 5 | Primo Maggio

Episodio 6 | Tutto è giusto…

Scarica dal sito ufficiale della stampa | Netflix

Episodio 7 | Altrimenti impegnato

Episodio 8 | Parla con me

Episodio 9 | Bombe

Episodio 10 | Fuoco e pioggia

Episodio 11 | Di nuovo

Episodio 12 | Il lungo addio

Scarica dal sito ufficiale della stampa | Netflix

La stagione 4 di Virgin River è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo essere stata rilasciata il 20 luglio 2022.

In altre notizie, Better Call Saul stagione 6 episodio 10 data di uscita e previsioni