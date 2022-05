Colonna sonora della quarta stagione di Stranger Things: elenco delle canzoni in primo piano

Finalmente è qui. Cose più strane la stagione 4 volume 1 è ora disponibile e presenta ore di nuovi contenuti e, come nelle stagioni precedenti, un sacco di nuova fantastica musica originale e con licenza. Analizziamo la colonna sonora di Cose più strane stagione 4 qui!

Ricordiamo che Stranger Things è piuttosto iconico per la sua musica. Tornando alla prima stagione nel 2016, abbiamo visto uscire brani come Africa di Toto, Should I Stay or Should I Go di The Clash e Fields of Gold di Vangelis. Le stagioni successive sono state accompagnate da artisti del calibro della sigla Never Ending Story, September di Earth Wind and Fire, Baba O’Reilly di The Who e molti altri.

La colonna sonora originale della quarta stagione continua ad essere composta da Kyle Dixon e Michael Stein. In particolare hanno composto la canzone introduttiva allo spettacolo e il nostro preferito qui su What’s on Netflix, Kids.

Hanno fatto il loro lavoro nel corso degli anni nel “trovare un perfetto punto debole tra la nostalgia degli anni ’80 e il moderno, spettrale lavoro di synth” che ha senza dubbio contribuito al successo dello spettacolo.

Non perdiamo altro tempo ad entrare nella colonna sonora di Cose più strane stagione 4:

Elenco delle canzoni nei trailer della quarta stagione di Stranger Things

I teaser e i trailer completi dello spettacolo presentavano tutti alcuni brani iconici.

Vie separate (mondi a parte) [Bryce Miller/Alloy Tracks Remix] – Viaggio (presente nel trailer principale)

California Baby – JEREMIAH BURNHAM (presente nel teaser trailer della quarta stagione)

(presente nel teaser trailer della quarta stagione) Sogna un piccolo sogno di me – Ella Fitzgerald e Louis Armstrong (presente nel trailer della quarta stagione)

Elenco delle canzoni in Stranger Things Stagione 4 Volume 1

Questo elenco di canzoni è ciò che Netflix ha compilato come playlist ufficiale per la stagione 4:

Psycho Killer – Teste parlanti

Running Up That Hill (Un patto con Dio) – Kate Bush

Mi fai girare (come un record) – Dead or Alive

Chica Mejicanita – Mae Arnette

Gioca con me – Estremo

Detroit Rock City – BACIO

Ero un lupo mannaro adolescente – I crampi

Passa l’olandese – Gioventù musicale

Wipeout – I Surfari

Oggetto del mio desiderio – Starpoint

Rock Me Amadeus – The Gold Mix – Falco

L’uomo in viaggio – Ricky Nelson

Ragazzo Tarzan – Baltimora

Sogna un piccolo sogno di me – Louis Armstrong e Ella Fitzgerald.

Aggiorneremo questo elenco con i dettagli della colonna sonora degli episodi e altro nei prossimi giorni/settimane.

Playlist di Spotify per Stranger Things Stagione 4

Netflix ha compilato una playlist di compilation che include tutta la musica concessa qui. Ha tutte le 16 canzoni presenti nella stagione 4 e ha una durata di 54 minuti.

Netflix ha anche ricompilato la sua playlist Spotify completa (Netflix ha una vasta partnership con Spotify) per Cose più strane che ora offre 9 ore e 20 minuti di musica, inclusa la musica della stagione 4, stagione 3, stagione 2 e stagione 1. Tutte le 168 canzoni sono elencate di seguito:

Ti è piaciuta la colonna sonora di Cose più strane stagione 4? Fatecelo sapere nei commenti in basso.