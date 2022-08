Cobra vs Eagle, il promo della quinta stagione di “Cobra Kai” suggerisce una resa dei conti snervante per Johnny Lawrence e Terry Silver?

In attesa della nuova stagione di Cobra Kai stagione 5, Netflix sta giustamente mettendo alla prova la pazienza dei fan dello show. Mentre stuzzica i fan con il trailer drammatico e il manifesto potente, Ce n’è un altro promozione misteriosa dello spettacolo. È indicativo di qualcosa?

Finora, non abbiamo visto nulla Il dojo di Zanna d’aquila di Johnny Lawrence. Il trailer era tutto su ‘Cobra Kai’ e D’argento diffondere i suoi franchising. Insieme a questo, abbiamo visto Daniele portando un vecchio nemico, ora diventato amico, Chozen, torna a Miyagi fare. Ci sono anche molte lotte tra gli studenti. Ma nessuna menzione di Zanna d’aquila. Tuttavia, vediamo Johnny, Daniel, Chozen e Amanda insieme parlare di Terry Silver e della sua strategia di espansione. Ma di recente, abbiamo visto una clip promozionale di Eagle e Cobra che combattono. Di cosa si tratta?

Una lotta più grande nella stagione 5 di Cobra Kai

Nella stagione 4, abbiamo visto Johnny contro Terry Silver, e hanno avuto una lotta piuttosto intensa. Era una delle cose principali per cui volevamo una risposta. Silver ha tradito Kreese, Tory e altri studenti del suo dojo. Ha anche cercato di sfruttare la relazione tra Robby e Johnny. E quando Johnny ha affrontato Silver, hanno litigato.

E ora il recente clip promozionale suggerisce che potrebbe esserci un ritorno al passato della lotta incompiuta.

I miei soldi sono sul cobra #TimesSquare #CobraKai pic.twitter.com/hcwHjgv94B — Alicia Hannah-Kim 김해나 (@AliciaHannah) 26 agosto 2022

“Attacca prima. Colpisci duro. Nessuna pietà,” dire sempre il Cobra Kai sensei. E dal clip promozionale sopra, possiamo vedere Aquila e Cobra uno contro l’altro. Questa clip suggerisce ciò che Johnny ha detto nel trailer? “Tutto quello che dobbiamo fare è sporcarci le mani” dice Johnny ai LaRusso.

Tuttavia, Terry avverte anche Daniel e dice, “Se continui su questa strada, niente sarà più come prima”. Possiamo anche vedere Chozen, Johnny e Daniel formare insieme gli studenti a Miyagi fare. E ora questa clip promozionale rende tutto molto di più misterioso.

Qual è la tua teoria su questa clip promozionale? Cosa ne pensi della lotta tra Eagle e Cobra? Chi pensi vincerebbe? È comprensibile se vuoi mantenere la calma guardando di nuovo la serie qui.

