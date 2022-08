‘Cobra Kai’ vs ‘Teenage Mutant Ninja Turtles’: i collezionabili portano a notare un esilarante incrocio dei due

Cobra Kai ha preso d’assalto il mondo delle arti marziali attraverso l’affascinante stile di combattimento dei suoi personaggi. Portando alcuni dei più grandi combattenti degli anni ’80 Karate Kid i film potrebbero aver ispirato molte persone a indossare il loro Gi e portare fuori quel guerriero del karate. Con una serie calda di divertimento, intrattenimento leggero e un perfetto equilibrio di azione, la serie continua a divertire sia le vecchie che le nuove generazioni fino ad oggi.

In particolare, ha creato una base di fan così fedele e critica che non lasciano una sola possibilità di divertirsi con varie teorie, speculazioni, richieste di spin-off e persino crossover. Uno di questi crossover esilaranti è stato quello di Cobra Kai personaggi e Adolescenti tartarughe ninja mutanti. Sebbene non sotto forma di adattamento drammatico dal vivo, hanno trovato la loro soluzione in queste figurine ammirevoli e toste. Apparentemente, non appena la sitcom americana ha colpito la piattaforma di Netflix, Playmates Toys ha introdotto una serie di TMNT contro Cobra Kai figure d’azionee i fan non sono riusciti a superarlo.

Gli oggetti da collezione Cobra Kai vs Teenage Mutant Ninja Turtles ti faranno ridere a crepapelle

Non appena i fan si sono imbattuti Cobra Kai contro Adolescenti tartarughe ninja mutanti giocattoli, si sono precipitati attraverso Reddit chiedendo la loro scelta delle interazioni dei personaggi. Come puoi vedere di seguito, queste figurine sembrano pronte a combattere in qualsiasi momento e riposerebbero solo dopo una gloriosa vittoria. In modo affascinante, anche i ninja mutanti hanno la loro armatura!

Questi crossover stanno perdendo il controllo di Cobrakai

Ne ho trovato uno diverso da Cobrakai

Queste figure da sei pollici sono disponibili in due confezioni. Ti permettono di mettere gli Heroes in a Half Shell contro i maestri della spazzata delle gambe. Se ci pensi un po’, entrambi i franchise hanno molto in comune. Le loro diverse storie di origine sono iniziate negli anni ’80 e parlano di giovani completamente innamorati delle arti marziali e dei mentori. Pertanto, non è difficile immaginare come potrebbero sovrapporsi le loro basi di fan. Inoltre, entrambe le serie hanno trovato un recente ringiovanimento del loro fandom, rendendo tutto più allettante. E questo crossover potrebbe anche essere d’ispirazione per una nuova serie spin-off o di fumetti. Puoi sempre acquistarli su Amazon.

Quale Adolescenti tartarughe ninja mutanti contro Cobra Kai action figure vorresti? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.

Il post ‘Cobra Kai’ vs ‘Teenage Mutant Ninja Turtles’: Collectibles porta a notare un esilarante incrocio dei due è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.