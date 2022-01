Cobra Kai Star Tanner Buchanan condivide i suoi “primi” – dalla cotta d’infanzia alla prima audizione e il suo amore per le ragazze ghepardo

Ogni “prima” è un’esperienza elettrizzante, a cui potresti pensare troppo. Indipendentemente dal risultato e dal fatto che la memoria sia piacevole o meno, ricordi quasi sempre questi “primi”. Cobra Kai la star Tanner Buchanan ha molti di questi “primati” ed essendo un libro aperto non ha esitato a condividere i suoi “primati” con noi.

Tanner Buchanan interpreta il ruolo di Robby Keene in Cobra Kai, che ha avuto un importante sviluppo del personaggio nella quarta stagione dello show. Nello spettacolo, Buchanan interpreta un adolescente guardingo, ma nella vita reale non assomiglia al suo Cobra Kai carattere. Quindi, scopriamo di più sulla personalità fuori campo di Tanner attraverso un’intervista a Teen Vogue.

La prima audizione per Tanner Buchanan non era Cobra Kai

Cobra Kai non è stata la prima audizione di Tanner, poiché ha fatto un’audizione per un Acura commerciale. “Dovevo letteralmente essere in grado di andare in bicicletta e ho guidato una bicicletta per circa 10 ore”, Tanner ha spiegato il suo ruolo. “E poi ricordo anche solo di essere stato ipnotizzato da quanto cibo potresti avere.”

Tanner si è visto in TV a casa di suo cugino, ed è stato tranquillo come sembra. I parenti di Tanner gli hanno negato di essere nella pubblicità. Tuttavia, dopo aver visto lo spot per la seconda volta, hanno ammesso la sua presenza.

Tanner Buchanan adorava le Cheetah Girls

Tanner ha ammesso il suo amore per il gruppo femminile, Cheetah Girls, e, per inciso, aveva indossato una maglietta con stampa leopardata durante la sua intervista con Teen Vogue. Per coincidenza, il primo concerto a cui Tanner ha assistito è stato un concerto di Cheetah Girls. L’attore non ha rivelato ulteriori dettagli sul suo tempo al concerto. Potrebbe significare che ha messo in imbarazzo l’attore o che non ricorda nient’altro.

La cotta d’infanzia di Tanner e la cotta per le celebrità

Tanner ha rivelato la sua prima cotta, Lexi Hazelman, dalla prima elementare. “L’ho comprata come un piccolo braccialetto o qualcosa del genere, e l’ho messo sulla sua scrivania”, Tanner ha descritto il suo gesto carino. La vita amorosa di Robby è complicata, come la maggior parte della sua vita. Quindi, è lodevole che Tanner possa interpretare un ruolo così complesso quando la sua vita è semplice.

Tanner non riusciva a pensare alla sua prima cotta per una celebrità, ma ha ammesso di essersi preso una cotta per Selena Gomez, che lo aveva ipnotizzato dai suoi giorni al I Maghi di Waverly. Tuttavia, Tanner sta attualmente uscendo con l’attrice Lizze Broadway, che ha recitato in Il novellino, Qui e ora, e Separarsi insieme.

Quale delle prime Tanner ti ha sorpreso di più? Fateci sapere nei commenti!

