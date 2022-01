Cobra Kai Star Ralph Macchio suggerisce la possibilità di un universo cinematografico per bambini di karate

Al giorno d’oggi, gli sviluppi futuri di una serie/film ottengono più riconoscimenti rispetto ai piani attuali. Pertanto, abbiamo grandi case di produzione che annunciano i loro progetti futuri molto prima che inizino. Anche Ralph Macchio, inconsapevolmente, avrebbe potuto fare una dichiarazione audace sul futuro di Cobra Kai.

Tuttavia, i fan non hanno nulla da perdere dalle affermazioni di Ralph, ma molto da vincere. Dal momento che Ralph è il produttore esecutivo di Cobra Kai, le sue parole hanno valore. Quindi, diamo un’occhiata a come Ralph Macchio ha dato il Cobra Kai fan qualche speranza.

Ralph Macchio in The Tonight Show per Cobra Kai

Jimmy Fallon ha ospitato Ralph Macchio Lo spettacolo di stasera. E il team dei social media dello spettacolo ha caricato una parte dell’interazione su YouTube il 20 gennaio 2022. I due hanno parlato del loro incontro all’Islanders Game e dell’amore di Ralph per la NHL. Sapevate che Ralph Macchio ha una tessera NHL degli Islanders?

Ralph ha anche condiviso la sua esperienza di lavoro con sua figlia Julia nella serie. “L’ha buttato fuori dal parco. Gli sceneggiatori dello show le hanno inventato un personaggio che-“ disse Ralph con orgoglio. “Sai, ero nervoso. Sai, tuo figlio. E ‘stato molto divertente.”

Ralph Macchio sull’universo cinematografico di Karate Kid

Jimmy ha elogiato gli sceneggiatori della serie per il loro “divertente, intelligente e interessante” scrivere. Jimmy ha riconosciuto come la serie si stesse espandendo ad ogni stagione ed è diventata infinita. Ralph ha dato credito dove è dovuto e ha detto: “Ascolta, Jon, Josh e Hayden sono i principali creatori dello spettacolo e l’intero staff di sceneggiatori. Questi ragazzi, sono davvero i fan che stanno scrivendo lo spettacolo per i fan.

“Sta diventando il tipo di Karate Kid Cinematic Universe di cui parliamo”, ha ammesso Ralph. “Sai come la Marvel. Ad esempio, potremmo fare prequel, potremmo fare film. Forse faremo uno spin-off in questa direzione”. Se includiamo il film di Jaden Smith, ci sono cinque film in Il bambino del karate franchise di film e una serie successiva come Cobra Kai. Pertanto, i creatori hanno materiale più che sufficiente per lavorare.

Ora che Ralph l’ha detto, i fan non lo lasceranno sfuggire alla mente dell’attore. Si spera che, finché i fan faranno più karate, non faranno i capricci, ma non lo sappiamo mai.

Hai trasmesso in streaming? Cobra Kai ancora? L’idea dell’universo cinematografico ti eccita? Fateci sapere nei commenti.

