Cobra Kai Stagione 5: Stingray, Tory e Miguel Keys per gli eventi del finale?

I finali di Cobra Kai non deludono mai. Lo spettacolo non è stato per niente uno dei preferiti dai fan. Ma la stagione 4 ha superato tutti con il finale più intenso di sempre. Con un finale potente arriva un’altra stagione feroce. I fan si aspettano che la quinta stagione di Cobra Kai superi tutti prima di preparare il terreno per il presunto finale della sesta stagione. Ecco cosa ci aspettiamo dalla quinta stagione in termini di trama.

Come Stingray è la chiave della stagione 5 di Cobra Kai

Finora abbiamo visto molto poco di Stingray. Questo fino al finale di stagione della stagione 4 di Cobra Kai su Netflix. Il personaggio era praticamente insignificante nella sua apparizione iniziale nella stagione 2 ed è scomparso nella stagione 3. I fan non si aspettavano di vederlo molto nella stagione 4, il che rende la trama di Kreese-Stingray-Silver molto più scioccante.

Nessuno merita di essere condannato ingiustamente per un crimine con cui non ha nulla a che fare. Per quanto terribile sia Kreese, questo include anche lui. Proprio quando Kreese stava iniziando a diventare più umano, Silver lo ha incastrato per aver picchiato Stingray. Per sconfiggere Silver, Stingray deve svelare la verità poiché sappiamo che nessun altro coinvolto lo farà.

Quindi essenzialmente questo significa che la trama della quinta stagione di Cobra Kai dipenderà essenzialmente dalle azioni di Stingray. È da questo che vedremo lo sviluppo del personaggio di Kreese e le azioni di Johnny e Daniel a turno.

Vedremo di più di Tory?

Abbiamo approfondito le famiglie della maggior parte dei personaggi principali di questo originale Netflix. Per personaggi come Miguel e Sam, vediamo letteralmente le loro vite personali sullo schermo. D’altra parte è Tory. si è presentata solo un giorno senza spiegazioni sul suo passato o informazioni sulla sua famiglia. Mentre Miguel è alla ricerca di suo padre, i fan non possono fare a meno di chiedersi se sia in qualche modo imparentato con Tory.

Questo non pregiudica il destino dei dojo né abbatte l’uomo super malvagio che controlla l’intera valle e usa ironicamente l’emblema di un serpente. Tuttavia, è una trama che i fan volevano vedere da molto tempo. Cosa ti aspetti dalla quinta stagione di Cobra Kai?

