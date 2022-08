Cobra Kai stagione 5 sarà l’ultima stagione della serie Netflix?

Cobra Kai. Alicia Hannah-Kim nel ruolo di Kim Da-Eun in Cobra Kai. Cr. Per gentile concessione di Netflix © 2022

Indian Matchmaking stagione 3: Ci sarà un’altra stagione su Netflix? di Aysha Ashley Househ

Se qualcuno te lo dice Cobra Kai è un grande spettacolo, hanno ragione. Non sarai davvero in grado di combatterli su di esso! Non è un segreto che la serie Netflix sia molto popolare. E ora, anche dopo cinque stagioni, cattura ancora l’attenzione dei fan.

La quinta stagione è così vicina! Venerdì 9 settembre riavremo la nostra banda di arti marziali preferita con 10 nuovissimi episodi! La commedia drammatica è stata presentata per la prima volta su YouTube Red nel 2018 prima di passare a Netflix. Serve come sequel dell’originale Il bambino del karate film.

Non importa quanto sia popolare uno spettacolo, più a lungo va avanti, più gli spettatori iniziano a chiedersi se una particolare stagione sarà l’ultima. Allora, qual è il caso di questa amata serie?

La quinta stagione di Cobra Kai è l’ultima?

Non c’è ancora una parola ufficiale sul fatto che la serie Netflix si concluderà con la stagione 5. Tuttavia, un tweet del co-showrunner Jon Hurwitz sembra suggerire che ci sarà altro in futuro.

Alla domanda se il Cobra Kai la storia si sta avvicinando alla fine, il leader della serie ha risposto che tutto ciò che può dire è che c’è altro in arrivo e che “Miyagiverse è tutt’altro che finito”. Penso che sia un indicatore piuttosto grande del fatto che potrebbe esserci almeno una stagione 6. Questo mette le nostre menti a nostro agio sapendo che la stagione 5 probabilmente non sarà l’ultima. Speriamo che Netflix lo confermi presto!

Entrando nella stagione 5, i nostri personaggi dovranno affrontare nuove sfide. Vedremo Terry Silver espandere l’impero Cobra Kai dopo i risultati scioccanti dell’All Valley Tournament. Cercherà di rendere il suo stile di karate “No Mercy” l’unico gioco in città.

Con Kreese dietro le sbarre e Johnny Lawrence che mette da parte il karate per concentrarsi sulla riparazione del danno che ha causato, Daniel LaRusso chiede aiuto a un vecchio amico.

Cobra Kai la stagione 5 inizierà lo streaming venerdì 9 settembre su Netflix.