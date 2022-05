“Cobra Kai” Stagione 5: data di uscita di Netflix e cosa sappiamo finora

Cobra Kai la stagione 5 arriverà su Netflix a settembre 2022 dopo che ci è stato fornito un primo sguardo alla nuova stagione in arrivo a maggio 2022. Ecco la tua carrellata aggiornata su tutto ciò che sappiamo finora sulla quinta stagione di Cobra Kai.

Per quanto riguarda le continuazioni di Netflix, Cobra Kai è già diventato uno dei Netflix di maggior successo, paragonabile a quelli di Lucifero e Rapina di denaro. La serie aveva già una base di fan ampia e fedele dai suoi tempi come serie YouTube Red/Original, ma una volta che la serie è passata a Netflix, la sua popolarità è salita alle stelle.

Quando è il Cobra Kai data di uscita della stagione 5 su Netflix?

Netflix lo ha confermato stagione 5 di Cobra Kai arriverà su Netflix il 9 settembre 2022

L’annuncio della data è arrivato come parte di un evento dal vivo tenutosi al festival Netflix is ​​a Joke di Netflix insieme ad alcuni primi sguardi sulla nuova stagione:

Cronologia di produzione della quinta stagione di Cobra Kai

Josh Heald ha dichiarato che la stanza dello scrittore si è riunita per scrivere la quinta stagione già nel luglio 2021.

Le riprese sono quindi iniziate il 20 settembre 2021 e si sono concluse entro il 19 dicembre 2021.

Cobra Kai I co-creatori Jon Hurwitz e Josh Heald hanno pubblicato una foto che conferma la notizia della conclusione della quinta stagione su Twitter insieme alla didascalia “Cinque. Pinna.”

Cinque. Fin. #ByeAtlanta #CobraKai pic.twitter.com/xr3lBwvwa6 — Jon Hurwitz (@jonhurwitz) 19 dicembre 2021

Ancora una volta, le riprese principali dello spettacolo sono state ad Atlanta, in Georgia. Tuttavia, in questa stagione viaggeremo dato che vedremo Miguel alla ricerca di suo padre in Messico. Jon Hurwitz da allora ha confermato che quelle parti della quinta stagione sono state girate a Porto Rico.

La post-produzione è quindi iniziata e all’inizio di marzo 2022 abbiamo ricevuto un tweet da Zach Robinson (compositore di lunga data dello spettacolo) che stavano producendo la colonna sonora per la quinta stagione.

Nel Tweet del 3 marzo 2022 è stato rivelato che stavano segnando gli episodi da 1 a 3 e che lui e Leo Birenberg stanno entrambi tornando.

Buongiorno da me e @leobirenberg pic.twitter.com/EDWNpvlWfW — Zach Robinson (@zachrobinson) 3 marzo 2022

Il 17 aprile in un AMA improvvisato su Twitter, Jon Hurwitz ci ha aggiornato sulla stagione 5 dicendo:

“S5 è completamente modificato e fantastico! Mescolando ancora la seconda metà e lavorando sulla partitura con i nostri compositori. Adoro alcuni nuovi temi musicali!”

Una volta conclusa la partitura insieme al montaggio, verrà consegnata a Netflix per la localizzazione, il che significa caricare i sottotitoli per dozzine di lingue, doppiare e prepararla per il lancio su Netflix.

Cosa aspettarsi da Cobra Kai Stagione 5

Terry Silver prende il controllo di Cobra Kai e della Valle

Con Kreese incastrato per l’assalto di Sting Ray, Terry Silver è libero di prendere completamente il controllo di Cobra Kai e diffondere la visione che ha avuto per il dojo.

Con più nuovi dojo Cobra Kai che dovrebbero apparire in tutta la Valle, aspettati un aumento significativo di nuovi studenti, che potrebbe portare a ostilità tra Cobra Kai e gli studenti dei dojo rivali.

Hurwitz ha dichiarato che nella quinta stagione vedremo i piani di Silver “pienamente realizzati”, aggiungendo che amplierà il Cobra Kai franchising.

Miyagi Do va in guerra con Cobra Kai (di nuovo)

Incapace di venire a patti con il modo disonorevole con cui Cobra Kai ha deciso di vincere l’All Valley Tournament, Daniel LaRusso andrà contro la sua stessa parola e continuerà a insegnare agli studenti nel suo dojo Miyagi-Do.

Per aiutare la sua lotta contro Cobra Kai, Daniel ha chiesto l’aiuto di Chozen Toguchi, il suo vecchio nemico e nuovo amico, che è attualmente il maestro del karate Miyagi-Do a Okinawa.

In un’intervista con TV Line, il produttore esecutivo Josh Heald ha detto quanto segue sull’imminente ritorno di Chozen nella quinta stagione di Cobra Kai:

Ovviamente sappiamo che Chozen sta tornando all’ovile e Daniel, che troviamo nel punto più profondo della sua perdita, si sente sconfitto e si sente come se avesse fatto un patto con il diavolo. Si sta rendendo conto che consentire a Miyagi-Do di essere estinto in questo modo non gli sta bene. Ci sono momenti in cui la lotta deve cambiare, e quale momento migliore se non per Chozen di tornare in questa storia e di appoggiarsi a quella parte di Miyagi-Do. Chozen è qualcuno che si lega al passato più aggressivo in cui combattere non riguardava una gara, ma riguardava la vita e la morte. Sente ancora di dover aiutare Daniel e vuole fare ammenda anche se Daniel lo ha perdonato. Da questo solo, sento che il pubblico può dedurre l’energia con cui inizierà la quinta stagione. Ci sono un bel po’ di trame che iniziano a girare molto velocemente e in modo molto aggressivo quando entriamo nella prossima stagione.

Anthony impara il karate?

Dopo l’implacabile bullismo di Anthony nei confronti del neonato Kenny, ha cercato di fare ammenda con lo studente Cobra Kai al torneo di All Valley, solo per il suo prepotente dichiarare la sua intenzione di diventare il prepotente quando si sono diplomati al liceo.

Daniel era pronto a iniziare a insegnare il karate ad Anthony e, per difendersi da Kenny, Anthony potrebbe non avere altra scelta che imparare il karate.

Parlando con AfterBuzz TV, Griffin Santopietro ha parlato della prossima stagione del suo personaggio dicendo:

“Una delle cose che preferisco della prossima stagione è che vedi che Anthony continua a crescere come persona. Si sente male per quello che ha fatto a Kenny”.

Robby e Tory lasceranno Cobra Kai?

Nonostante il cambio di lato, Robby ha cercato di trovare una via di mezzo tra le filosofie di Miyagi-Do e Cobra Kai. La sua tragica consapevolezza che il suo mentore a Kenny ha portato alla creazione di un bullo, e uno che intende fare il prepotente con il fratellino della sua ex ragazza, ha portato il giovane a cercare il sostegno di suo padre.

Johnny incoraggerà sicuramente Robby a lasciare Cobra Kai, tuttavia, sentendosi in colpa, Robby potrebbe rimanere con il dojo per rimediare ai suoi errori con l’insegnamento di Kenny.

Per quanto riguarda Tory, la campionessa femminile dell’All Valley ha sentito per caso Terry pagare l’arbitro, che ha completamente guastato la sua vittoria. Proprio come Robby, si troverà a un bivio che potrebbe portarla a lasciare Cobra Kai.

Miguel trova suo padre

All’insaputa di Miguel, è completamente all’oscuro del fatto che suo padre biologico non sa che esiste. Oltre ad essere un “uomo cattivo”, se Miguel trova suo padre, potrebbe aprire una porta nella sua vita che non potrà mai più chiudere.

Johnny intende andare a Città del Messico per trovare il suo giovane studente, ma conoscendo Johnny si metterà nei guai di ogni genere, soprattutto se ci sarà un confronto con il padre di Miguel.

Se Johnny riesce a convincere Miguel a tornare a casa, aspettati che il padre di Miguel lo segua appena dietro.

Kreese dietro le sbarre

Kreese è stato incastrato per l’assalto di Sting Ray e, ironia della sorte, l’unica persona che potrebbe essere in grado di salvare il Cobra Kai sensei è l’ex studente Johnny Lawrence. Johnny è stato vittima di un’aggressione da parte di Terry Silver, quindi una volta tornato dal Messico potrebbe essere l’unica speranza che Kreese ha di uscire di prigione.

Di chi sono i membri del cast Cobra Kai stagione 5?

Ci aspettiamo che la stragrande maggioranza del cast della stagione 4 faccia un ritorno nella stagione 5 di Cobra Kai:

Studenti Miyagi-Do e famiglia LaRusso

Membro del cast Daniel LaRusso Ralph Macchio Amanda LaRusso Courtney Henggeler Chozen Toguchi Yuji Okumoto Samantha LaRusso Mary Mouser Demetri Gianni DeCenzo Hawk Jacob Bertrand Anthony LaRusso Griffin Santopietro Chris Khalol Everage Nathaniel Nathaniel Oh Abe Jayden Rivers Lil Red Shane Donovan Lewis Frank Cameron Markeles Stiven Tony Vo

Karate con zanne d’aquila

Membro del cast Johnny Lawrence William Zabka Miguel Diaz Xolo Maridueña Mitch Aedin Mincks Bert Owen Morgan Dirk Xander Serrano Devon Oona O’Brien

Cobra Kai

Ruolo Membro del cast Terry Silver Thomas Ian Griffith John Kreese Martin Kove Robby Keene Tanna Buchanan Tory Nichols Peyton List Kyler Park Joe Seo Kenny Payne Dallas Young Piper Selah Austria Mikey Chris Schmidt Jr. Edwin AJ Hicks Big Red Christopher Ryan Lewis Stingray Paul Walter Hauser

Notizie sul casting

Nonostante la quinta stagione stia già concludendo le riprese, dobbiamo ancora conoscere nuovi membri del cast, in particolare, il casting del padre senza nome di Miguel.

Per i finali delle ultime stagioni, abbiamo sempre avuto indizi sull’arrivo di alcuni personaggi di ritorno. Per la stagione 5, non è arrivato alcun indizio, ma dato che Terry Silver tornerà, alcuni hanno ipotizzato che i vecchi amici di Terry, inclusi Mike Barnes e Sean Kanan, personaggi di Karate Kid 3. Il tempo dirà se li vedremo effettivamente apparire.

Sulla possibilità che nuovi volti si presentino nella quinta stagione di Cobra Kai, Jon Hurwitz ha detto:

“C’è molta follia; se sei un fan del franchise, forse compaiono dei volti familiari, forse no; ci sarà molto karate”.

Ha Cobra Kai rinnovato per una sesta stagione?

Al momento in cui scrivo Netflix deve ancora annunciare se o meno Cobra Kai è stata rinnovata per una sesta stagione. Il rinnovo per la quinta stagione è stato annunciato quando Netflix ha rivelato la data di uscita della stagione 4.

Se una sesta stagione è in lavorazione, sospettiamo che verremo a conoscenza del rinnovo nel momento in cui lo scopriremo Cobra Kai data di uscita della stagione 5.

Va anche notato che Netflix non ha affermato in anticipo che la stagione 5 è l’ultima dello show, il che suggerisce fortemente che ne otterremo di più Cobra Kai oltre la quinta stagione.

Parlando a Deadline della possibilità di una sesta stagione di recente, Hayden Schlossberg ha dichiarato:

“Abbiamo una fine in mente. Quante stagioni ci vogliono per arrivarci, non lo sappiamo. Ci stiamo divertendo così tanto. Se diventa stancante per noi, ci fermeremo prima; abbiamo già qualche stagione in più in programma”.

Abbiamo sentito più volte che i creatori hanno pianificato sei stagioni dello show, quindi si spera che possano realizzare quel sogno.

Ci piacerebbe fare almeno 6 stagioni di Cobra Kai. #CobraKai https://t.co/eHCC4ZLTlB — Jon Hurwitz (@jonhurwitz) 9 maggio 2020

Dovremmo anche notare molte voci (tra cui alcune provenienti da alcune buone fonti) che ci sono stati o ci sono ancora piani per uno spinoff per Cobra Kai. In particolare, abbiamo sentito rumori di una serie prequel per Miyagi.

Il 17 aprile Hurwitz ha preso in giro i progetti imminenti dicendo:

“Josh, Hayden e io abbiamo una compagnia chiamata Counterbalance Entertainment. Abbiamo un sacco di divertimento in serbo oltre Cobra Kai, sia dentro che fuori il Miyagiverse. Dovrebbe avere qualcosa di divertente da annunciare presto!”

Prima di lasciarti, vorremmo ringraziare e consigliare di iscriverti a Cobra Kai Kid su YouTube. Ha fatto un ottimo lavoro negli ultimi anni nel fornire le ultime novità Cobra Kai notizia.

Altrove, Netflix ha appena firmato il prossimo progetto del creatore di Cobra Kai chiamato Cancellato.

Non vedi l’ora che arrivi la quinta stagione di Cobra Kai su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!