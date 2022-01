Cobra Kai nel cast nella vita reale: età, patrimonio netto, stato sentimentale e altro

Quando guardi un set di attori lavorare insieme per 4 anni, è ovvio che svilupperesti una simpatia nei loro confronti. Tutti vogliono conoscere la vita reale di Cobra Kai Cast, con chi stanno uscendo, qual è il loro patrimonio netto, la loro età e molto altro. Lo spettacolo Netflix ha davvero riportato il karate e ne ha fatto un punto di discussione per questa generazione. Quindi, abbiamo sicuramente bisogno di saperne di più sulle persone che ci portano tutto questo.

Il cast di Cobra Kai è vario, in quanto ha alcuni attori che hanno lavorato nei film di karate, successo più di 30 anni fa. Netflix Original porta anche un’intera nuova generazione di attori alla ribalta, mentre esplorano gli splendidi stili di combattimento del karate. Quindi niente ulteriori indugi. Conosciamo la vita reale dei membri del cast di Cobra Kai.

La vita reale del cast di Cobra Kai: I tre sensi

Ralph Macchio

Potrebbe non sembrare, ma il nostro Daniel LaRusso è in realtà un uomo di 60 anni; nel senso, ha tante storie di vita reale quante ne ha del signor Miyagi. Macchio è sposato con la sua amata d’infanzia, Fillide. La coppia ha due figli, come riportato da Biografia. Ralph si sta godendo ancora una volta il fatto di essere famoso e sta sicuramente vivendo una vita prospera. L’attore ha un patrimonio netto di 4 milioni di dollari.

William Zabka

Zabka interpreta il ruolo di Johnny Lawrence nei film di Karate Kid, così come Cobra Kai. L’attore 56enne sicuramente ingannerà ogni singolo spettatore che lo guarda in Cobra Kai perché il suo corpo è semplicemente troppo perfetto per essere quello di un vecchio. È sposato dal 2008, con Stacia. Con un patrimonio netto di circa 3 milioni di dollari, sta davvero vivendo una vita straordinaria.

Martin Kove

Se pensi che l’età sia qualcosa che impedisce alle persone di mantenersi in forma, ne siamo certi Martin Kove chi vorrebbe avere voce in capitolo. Kove ha 75 anni, e ancora oggi è parte integrante di uno spettacolo tutto basato sulla fisicità. Anche se ha la reputazione di essere il grande cattivo nei film di Hollywood, nella vita reale è assolutamente adorabile, specialmente con sua moglie, Maria Scudiero. Ha un patrimonio netto di 2 milioni di dollari.

I giovani ragazzi di karate nello spettacolo

Xolo Maridueña, membro del cast di Real Life of Cobra Kai

Insieme ai personaggi familiari, Cobra Kai ci presenta anche un gruppo di nuovi ragazzi, che stanno appena iniziando a imparare il karate. Uno di loro è il miglior studente di Johnny, Miguel, interpretato dall’attore ventenne, Xolo Maridueña. Xolo ha avuto fortuna anche sui set di Cobra Kai, poiché ha trovato la sua ragazza in uno dei suoi co-protagonisti, Hanna Kepple. Il giovane attore ha un patrimonio netto di 2 milioni di dollari, per lui il futuro attende un brillante successo.

Mary Mouser

Mary è una presenza così carina per tutto lo spettacolo, ma anche feroce ogni volta che è necessario. L’attrice, in realtà, ha 25 anni, ma non riesci proprio a crederci, sembra così giovane! È impegnata con il suo ragazzo Brett Pierce, ed entrambi sono davvero adorabili insieme. Il patrimonio netto totale di Mary è di circa 2 milioni di dollari.

