Cobra Kai ha lanciato Net Worth e chi ha guadagnato quanti soldi dallo spettacolo

Considerando il successo di Cobra Kai con 4 stagioni di successo, i fan si aspettano che il cast abbia incassato enormi somme di denaro. Con l’aiuto di Celebrity Net Worth, abbiamo compilato un elenco di tutti i principali attori di Cobra Kai e il rispettivo patrimonio netto per i fan che vogliono saperne di più sui loro preferiti.

Ralph Macchio

L’attore protagonista e protagonista di Cobra Kai, Ralph Macchio, vanta un patrimonio netto di $ 4 milioni. L’attore, anche se meglio conosciuto per il ruolo di Daniel LaRusso nei film The Karate Kid e nello spin-off Cobra Kai, lavora nell’industria della recitazione da quando aveva 16 anni. Ha recitato in Eight Is Enough, Up The Academy e The estranei. L’ultimo ruolo gli è valso il titolo rivoluzionario di Daniel LaRusso in Cobra Kai.

William Zabka

William Zabka interpreta il ruolo del memorabile antieroe di Cobra Kai-Johnny Lawrence. Zabka, proprio come Macchio, è nel settore da molto tempo ed era solo un principiante quando è stato scelto per i film di The Karate Kid. I film e il loro spin-off hanno dato ai due la fama di una vita e a Zabka un patrimonio netto 3 milioni di dollari.

Xolo Maridueña

Dopo i due attori veterani che stanno riprendendo i loro ruoli, Xolo Maridueña interpreta il personaggio più significativo. Xolo, un semplice adolescente quando è stato scelto per il ruolo di Miguel in Cobra Kai, è riuscito a fare un patrimonio netto impressionante di $ 2 milioni da allora.

Mary Mouser

Tra tutti i giovani attori nel cast di Cobra Kai, Mary Mouser vanta la più grande esperienza di recitazione e un patrimonio netto che ne consegue. L’attrice è riuscita a fare una fortuna $ 2 milioni ed è meglio conosciuta per i suoi ruoli come Lacey Fleming in Body of Proof insieme a molti altri progetti di recitazione come Ball Don’t Lie, Medeas, Field of Lost Shoes e Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day, tra gli altri.

Tanner Buchanan

Tanner Buchanan ha iniziato la sua carriera di attore con la sitcom americana Modern Family. Da allora l’attore ha lavorato in ruoli secondari in molte serie come The Goldbergs come Evan Turner dal 2013 al 2014, Girl Meets World come Charlie Gardner nel 2015, The Fosters come Jack Downey nel 2016 e Fuller House come Chad Brad Bradley nel 2017. Aggiungi a questo i film in cui ha lavorato come Jake Squared, The Heyday of the Insensitive Bastards, Anything, and Chance ed è evidente come l’attore meriti il 1 milione di dollari patrimonio netto.

Jacob Bertrand

Ora arriva l’amato Falco. I fan potrebbero aver visto questo attore di Cobra Kai in diversi titoli come Marvin Marvin, Kirby Buckets e Homeschooled, tra gli altri. I fan lo conoscono anche per il suo lavoro come doppiatore in film d’animazione come L’ascesa dei guardiani e ParaNorman. Ha guadagnato un patrimonio netto stimato di $ 2 milioni.

Lista Peyton

Di tutti i nuovi attori scelti in Cobra Kai, Peyton List ha il patrimonio netto più alto con un valore di 7 milioni di dollari. L’attrice è una stella nascente con titoli come Jessie e Diary of a Wimpy Kid. Peyton è anche famosa per la sua lunga carriera alla Disney, dove è apparsa in infiniti progetti e titoli.

