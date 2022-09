Cobra Kai, Chiama l’ostetrica e altro ancora

Benvenuto nel fine settimana! Questo è il momento perfetto per sedersi e rilassarsi con alcuni fantastici programmi Netflix. Lo streamer ha qualcosa per tutti nel suo catalogo di titoli, con un impressionante elenco di nuove uscite a settembre. Diverse serie hanno rilasciato nuovi episodi questa settimana, tra cui Cobra Kai stagione 5 e Chiama l’ostetrica stagione 11.

Questa settimana Diavolo nell’Ohio e Gli imperfetti guidano la lista dei 10 migliori programmi TV e sono in buona compagnia con serie come Datato e correlato, Partner Track, Echi, e L’uomo di sabbia. Cose più strane è ancora incluso in questo elenco poiché la quarta stagione è stata molto popolare.

Se hai voglia di un film, dai un’occhiata al thriller appena uscito Fine della stradaoltre ad alcuni dei 10 migliori film di questa settimana. Morbius, Me Time, Love in the Villa, This is 40, The Poison Rose, I Came By, e altro ancora.

Netflix si sta preparando per la stagione spettrale con la sua lineup Netflix e Chills, e abbiamo anche l’elenco delle uscite di ottobre!

I migliori nuovi programmi Netflix del 10 settembre 2022

Diamo un’occhiata ad alcuni fantastici programmi Netflix degni di un’abbuffata del fine settimana.

Cobra Kai stagione 5

L’attesissima quinta stagione di Cobra Kai è ora disponibile su Netflix. La serie è il seguito di Il bambino del karate film originariamente usciti negli anni ’80 con Ralph Macchio e William Zabka, che riprendono i ruoli di Daniel LaRusso e Johnny Lawrence.

La quinta stagione riprenderà dopo i risultati scioccanti degli All Valley Tournaments e vedrà Sensei Terry Silver espandere il Cobra Kai con il suo stile di karate “No Mercy”. Johnny mette da parte il karate mentre Daniel chiede aiuto a un vecchio amico.

Chiama l’ostetrica stagione 11

L’undicesima stagione di Chiama l’ostetrica è stato recentemente rilasciato. La serie drammatica in costume segue un gruppo di ostetriche che lavoravano nell’East End di Londra alla fine degli anni ’50 e ’60. Chiama l’ostetrica è stato elogiato per aver fatto luce su argomenti di attualità e questioni sociali, culturali ed economiche contemporanee. La serie è già stata ripresa anche per le stagioni 12 e 13.

Questa stagione inizia con il tradizionale speciale di Natale, seguito da un episodio ambientato a Pasqua nel 1967. La parata del cofano pasquale si tiene fuori da Nonatus House mentre la sorella Monica Joan e Reggie anticipano il concorso musicale dell’Eurovision. Nancy è pronta a indossare il suo cardigan rosso dopo aver superato gli esami di ostetricia.

Gli imperfetti stagione 1

La serie, pubblicizzata come una serie “di rabbia”, Gli imperfetti ha pubblicato la sua prima stagione su Netflix. Questa serie segue un trio di ventenni, Abbi (Rhianna Jagpal), Juan (Iñaki Godoy) e Tilda (Morgan Taylor Campbell), che sono stati trasformati in mostri con superpoteri dirompenti dopo aver subito una terapia genica sperimentale.

Decidono di dare la caccia al dottor Alex Sarkov (Rhys Nicholson), lo scienziato che ha condotto gli esperimenti che li hanno trasformati, con l’intenzione di costringerlo a riportarli alle loro forme umane.

Sono sopravvissuto a un crimine stagione 1

La serie A&E Sono sopravvissuto a un crimine è ospitato dal giornalista di ABC News Gio Benitez e si compone di 24 episodi. Questa vera docuserie sul crimine conduce gli spettatori in un viaggio di com’è essere una vittima di un crimine improvviso, dai primi momenti in cui si rende conto del pericolo agli effetti a lungo termine che alcune vittime sperimentano.

Sono sopravvissuto a un crimine utilizza la sorveglianza e le riprese del telefono cellulare dei crimini mentre sono accaduti. Segue le persone che affrontano la loro vita quotidiana, che poi si confrontano con il pericolo e le decisioni affrettate per proteggere se stesse e le loro famiglie.

Diario di un Gigolo stagione 1

Diario di un gigolò è una serie thriller erotica messicana diretta da Sebastián Ortega e interpretata da Jesús Castro, Victoria White e Fabiola Campomanes. Questa serie è classificata come telenovela 2.0, una versione aggiornata del genere.

La storia segue Emanuel (Castro), che, dopo un’infanzia di povertà e violenza, ora vive una vita di lusso come scorta. La sua vita comincia a sgretolarsi quando infrange l’unica regola cardinale della sua carriera, non innamorarsi.

Quali programmi Netflix guarderai questo fine settimana? Condividi le tue scelte nei commenti!