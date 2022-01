Cobra Kai Cast Test e recensione di gadget di arti marziali reali

Fin dal rilascio di Cobra Kai stagione 4, i fan hanno ricevuto molti contenuti dentro e fuori dallo schermo. Ciò include video dei BTS, clip di scene prima dell’uscita della stagione e un sacco di interviste. In effetti, il cast di Cobra Kai ha anche sorpreso Andrew Garfield durante la promozione per Tic, Tic… Boom!

Durante un’intervista con WIRED, il cast ha testato diversi gadget per le arti marziali. Ecco il video dell’intervista:

Ecco i pezzi di equipaggiamento il Cobra Kai cast testato e recensito:

Tiger Claw Eagle Catcher

Questa attrezzatura dall’aspetto tortuoso ha in realtà un’utilità piuttosto semplice. Ciascuno dei suoi 5 ganci aiuta con l’allenamento della forza delle dita. La molla aiuta gli utenti a decidere l’intensità del loro allenamento. Anche se è discutibile come funzionerebbe per mani più piccole, come ha sottolineato un utente, il dispositivo nel complesso sembra solido.

Cobra Kai valutazione del cast: 5/5

Guanto da boxe testa umana

Questo dispositivo è certamente interessante come sembra. Sebbene non sia tecnicamente un “dispositivo”, questo pezzo di equipaggiamento ha lo scopo di aiutare i combattenti da combattimento ad aumentare la precisione dei loro attacchi con una finta testa umana come supporto.

Cobra Kai voto del cast: 4/5

Tavole infrangibili

Molte volte, vediamo karate, taekwondo e altri combattenti di arti marziali rompere le tavole per il loro allenamento. Invece di ottenere una nuova tavola con ogni singolo calcio, possono sostituirla con questa tavola infrangibile. Sono disponibili in diverse dimensioni e punti di forza e, come ha sottolineato molte volte Tanner Buchanan, sono estremamente rispettosi dell’ambiente.

Cobra Kai valutazione del cast: 5/5

MMA Boxe Reflex Ball

Questo dispositivo è attaccato alla tua testa ed è pensato per allenare i tuoi riflessi. Anche se il suo nome lo fa sembrare super intenso, in realtà è più divertente, qualcosa con cui il cast della serie Netflix è d’accordo. Tuttavia, ottiene punti extra per essere un gioco di società potenzialmente divertente.

Cobra Kai valutazione del cast: 5/5

Classificazione Peyton List in edizione speciale: 4/5

Palla da massaggio vibrante

Chi non ha visto la pubblicità di massaggiatori antidolorifici che non sembrano mai funzionare? Questa palla fa esattamente questo. Nonostante il suo prezzo elevato, il cast afferma che non dà più sensazioni di un telefono vibrante.

Cobra Kai valutazione del cast: 1/5

Ora che hai visto il cast della serie Netflix Original in un’intervista, non dimenticare di guardare lo spettacolo in streaming. Stagione 4 di Cobra Kai è uscito su Netflix ora!

