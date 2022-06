Clip esclusiva di Manifest stagione 4 presenta Michaela e un uomo scolpito con “Stone 828”

Stiamo aspettando da molto tempo ormai. Bene, le nostre manifestazioni hanno funzionato e Manifesto la stagione 4 debutterà presto. Netflix ha salvato lo spettacolo e i fan ne sono grati. Ma i fan apprezzerebbero se avessero qualcosa da aspettarsi mentre aspettano che la stagione vada in onda, giusto? In tal caso, abbiamo una notizia entusiasmante per te.

Manifest Stagione 4 su Netflix

Mentre siamo stanchi di aspettare l’uscita della stagione, Netflix ha pubblicato un anteprima esclusiva video. Nel video possiamo vedere Michele Pietrache è uno di quei passeggeri scomparsi. “Fiori di ciliegio. Eccoti,” disse e va verso il contenitore.

Il contenitore ha dei fiori di ciliegio dipinti sopra. Va lì nascondendosi dagli operai e apre il container. Lì, non trova solo le scatole, ma anche un uomo scolpito con “pietra 828” nella sua mano.

Mentre Michaela cerca di scoprire cosa c’è nel contenitore, quest’uomo improvvisamente le tira una gamba e cerca di afferrarla. Si incontra un’importante scoperta e, per il resto della storia, Netflix ci sta facendo aspettare. Pubblicheranno la stagione in due parti, apparentemente. Ogni parte ha 10 episodi.

Manifestooriginariamente un Dramma NCBsegue 191 passeggeri da Volo Montego Air 282. L’aereo è decollato ed è scomparso dal resto del mondo. La gente pensava che i passeggeri fossero morti e se ne andò. Quando l’aereo ritorna dopo cinque anni e mezzo come se nulla fosse, ci sono delle conseguenze.

Lo spettacolo parla del cambiamento nella natura umana dopo un evento scioccante. Inoltre, in questa stagione, ogni punto sarà connesso e avremo il nostro finale finale. Cosa pensi accadrà in questa stagione? Pensi che qualcuno morirà?

