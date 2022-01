Classificazione in base all’età di Hype House (la serie Netflix è adatta ai bambini?)

Il reality del 2022 Hype House che descrive in dettaglio le vite di famosi influencer dei social media che conosci e ami è appena stato pubblicato su Netflix.

Infine, i fan di tutto il mondo conosceranno meglio le loro star preferite, tra cui Lil Huddy, Nikita Dragun, Vinnie Hacker, Jack Wright, Thomas Petrou, Kouvr Annon, Alex Warren e Larray. Ma prima che i fan più giovani si sintonizzino per vedere queste persone fantastiche, potresti voler sapere se la serie originale è adatta agli anziani.

Non preoccuparti, ti diciamo tutto quello che c’è da sapere Hype HouseL’età di s proprio qui.

Classificazione in base all’età di Hype House

Hype House ha una classificazione per età di TV-14, il che significa che quei 14 anni di età in su possono guardare da soli o insieme a un adulto maturo.

Per la maggior parte, il pubblico più giovane non dovrà preoccuparsi di imbattersi in una grande quantità di contenuti inappropriati mentre guarda tutti gli 8 episodi della serie di realtà, ma il livello di maturità è ancora valido poiché ci sono alcune scene in cui un linguaggio forte o eventi suggestivi può essere raffigurato. Alcuni dei quali puoi vedere/ascoltare nel trailer ufficiale Hype House qui di seguito.

A causa della classificazione TV-14, potresti voler guardare un titolo Netflix diverso, sicuro per tutte le età, ma simile a questa nuova versione. Se è così, assicurati di controllare Ashley Garcia: Genio dentro Amare, iCarly, Squadra Kaylie, e/o Vittorioso poiché sono tutte grandi serie adatte all’età con individui che inseguono incessantemente i loro sogni proprio come i membri del Hype House.

Il tuo weekend sarà sicuramente pieno di cultura dell’influencer e, onestamente, non è un brutto modo per concludere la prima settimana del nuovo anno! Assicurati di catturare Hype House (e le sue serie simili) in streaming in questo momento solo su Netflix.