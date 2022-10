Classificazione in base all’età del telefono di Mr. Harrigan e guida per i genitori: è per i bambini?

L’ultimo adattamento di Stephen King di Netflix arriva oggi sullo streamer, sulla storia di un ragazzo di nome Craig che fa amicizia con un signore più anziano nel suo quartiere. Il telefono del signor Harrigan è basato sull’omonima novella della collezione King’s 2020 Se sanguina. Il film si unisce ad altri tre Netflix Originals basati sulle opere di King: Il gioco di Gerald, Nell’erba altae 1922.

ESSO l’attore Jaeden Martell interpreta Craig insieme all’acclamato attore Donald Sutherland nei panni del signor Harrigan. Altri membri del cast includono L’uomo di sabbiaè Kirby Howell-Baptiste, Cavalla di Easttownè Joe Tippett, e Natale a 8 bit‘ Ciro Arnold. Anche se Il telefono del signor Harrigan non è un horror diretto, porta sicuramente le vibrazioni inquietanti che potresti cercare in questa stagione di Halloween.

Quando Craig regala al signor Harrigan un cellulare, l’uomo più anziano viene consumato da tutte le sue funzioni. Dopo la morte di Harrigan, Craig lascia il suo telefono nella bara per seppellirlo, ma quando inizia a ricevere messaggi dal numero, Craig sospetta che il telefono possa in qualche modo essere infestato dai fantasmi. È una premessa inquietante, di sicuro. Quindi entriamo in ciò che le età possono guardare il film.

Classificazione in base all’età del telefono del signor Harrigan

La classificazione ufficiale dell’età per Il telefono del signor Harrigan è PG-13, il che significa che chiunque abbia almeno 13 anni è adatto a guardare senza la presenza di un genitore. Secondo IMDb, il film ha questa valutazione a causa di “materiale tematico, linguaggio forte, contenuto violento e breve materiale sulla droga”.

Il film tratta di traumi e morte, poiché Craig perde il signor Harrigan mentre sta ancora soffrendo per la perdita di sua madre. C’è anche il bullismo, con uno studente che prende in giro Craig a scuola. Viene picchiato piuttosto duramente in una scena, ma non è cruento o graficamente violento.

Il telefono del signor Harrigan potrebbe essere spaventoso per il pubblico più giovane, poiché ci sono altre morti nel film che apparentemente si verificano a causa di un telefono infestato. Questo concetto da solo potrebbe spaventare un bambino, ma dovrebbe andare bene per i preadolescenti e gli adolescenti. Semmai, il film potrebbe essere considerato più triste che spaventoso poiché Craig affronta molte perdite.

Secondo me, Il telefono del signor Harrigan è appropriato per i pre-adolescenti o chiunque sia più grande, ma come genitore, sta a te decidere. È una delle nuove uscite più addomesticate su Netflix per Halloween, ma potrebbe comunque non essere la soluzione giusta per tuo figlio.

Se vuoi verificarlo prima tu stesso, Il telefono del signor Harrigan è ora in streaming su Netflix. E se stai cercando più titoli di Halloween per età simili, assicurati di guardare La scuola del bene e del male — con una valutazione PG-13 — quando si tratta di Netflix il 21 ottobre 2022.