Classificazione in base all’età del Cabinet Of Curiosities di Guillermo Del Toro su Netflix

Guillermo del Toro… basterà solo quel nome per attirare il pubblico e chi potrebbe biasimarlo? Il regista messicano vincitore dell’Oscar ha impressionato subito con il suo primo lungometraggio alla regia Cronos ed è migliorato solo con sforzi successivi come The Devil’s Backbone e Pan’s Labyrinth.

Ovviamente, non è estraneo nemmeno ai film di supereroi grazie a artisti del calibro di Blade II, Hellboy e Hellboy II: The Golden Army.

Da allora, d’altra parte, ha diretto Crimson Peak, Nightmare Alley e The Shape Of Water. Anche quando non navigano rigorosamente nel genere, gli elementi horror sono probabilmente onnipresenti nel lavoro del regista.

Quindi, è emozionante vedere che ha creato una serie antologica dell’orrore che è iniziata in anteprima su Netflix martedì 25 ottobre 2022.

Ora che è qui e ci stiamo avvicinando ad Halloween, ti aiuterà a conoscere la classificazione in base all’età del Cabinet Of Curiosities di Guillermo Del Toro prima di immergerti in essa.

Il Gabinetto delle Curiosità di Guillermo del Toro. Cr. David Lee/Netflix © 2022

Classificazione in base all’età del Cabinet Of Curiosities di Guillermo Del Toro

Cabinet of Curiosities è classificato TV-MA negli Stati Uniti, mentre nel Regno Unito gli è stato assegnato un punteggio di 18.

La classificazione TV-MA indica che il film o la serie TV è destinato agli adulti e potrebbe non essere adatto ai minori di 17 anni.

Su Netflix, la valutazione della maturità indica che la classificazione in base all’età è stata raggiunta a causa di rappresentazioni di uso di sostanze, sangue, violenza, nudità, linguaggio volgare e fumo. Allo stesso modo, Netflix nel Regno Unito elenca i dettagli di lesioni, violenze e abuso di droghe.

Inutile dire che questo non è uno per riunire la famiglia per la visione di Halloween. Si addentra in un territorio particolarmente oscuro e in alcuni momenti sorprenderà anche i fan del genere più esperti.

“Penso che l’orrore sia molto curativo”

Durante una conversazione con Netflix, Guillermo ha rivelato quanto sia appassionata la serie per lui:

“Per tutta la vita, quello che volevo fare più di ogni altra cosa è una serie TV antologica. Il primo libro dell’orrore che ho letto è stato un libro antologico. Volevo fare un’antologia che raccogliesse alcune delle cose migliori che ho letto e alcune nuove idee che volevo scrivere, perché mi piace sempre scrivere racconti”.

In seguito ha aggiunto: “…Penso che il mostro sia sempre la verità, la cosa che non vogliamo affrontare. Non c’è storia più misteriosa da raccontare di una storia dell’orrore, perché queste cose non possono essere dette in modo sicuro nel linguaggio normale. Penso che l’orrore sia molto curativo”.

Il programma Netflix del Gabinetto delle Curiosità

Le nuove puntate della serie vengono effettivamente aggiunte in coppia alla piattaforma ogni giorno, quindi abbiamo elencato il prossimo programma di seguito:

Episodi 1 e 2: martedì 25 ottobre 2022

Episodi 3 e 4: mercoledì 26 ottobre

Episodi 5 e 6: giovedì 27 ottobre

Episodio 7 e 8: Venerdì 28 ottobre

Ci sono otto puntate in totale e né Netflix né Guillermo hanno annunciato che il progetto è stato rinnovato per una seconda stagione.

Cabinet Of Curiosities di Guillermo Del Toro è in streaming esclusivamente su Netflix.

