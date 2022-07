Classifica delle 7 migliori serie e film Netflix in base alla colonna sonora e alla musica

Hai mai desiderato che la vita avesse una colonna sonora? Sicuramente non sei solo in questo. Tutto grazie agli incredibili spettacoli, film e altri contenuti che consumiamo costantemente. La strada giusta ha la capacità di farlo elevare l’intera esperienza cinematografica. Inoltre, gli originali Netflix sono uno stato d’animo, grazie alla loro scrittura brillante, alle interpretazioni accattivanti e alle incredibili colonne sonore di sottofondo.

In collaborazione con il colosso dello streaming, Spotify ha curato Hub Netflix esclusivamente per la tua amata Programmi e film Netflix. Tutto quello che devi fare è digitare “Netflix” nella barra di ricerca di Spotify. Ora non dovrai più Snocciola ogni canzone che appare sullo schermo. Netflix Audio spaziale è un’altra fantastica innovazione che rende la tua esperienza ancora di più immersivo. Ciò significa che è ora di guardare serie e film per le loro colonne sonore.

Basandosi su questa premessa, ecco qui 7 migliori originali Netflix classificato in base alla loro colonna sonora!

7. A tutti i ragazzi che ho amato prima

Le commedie romantiche per adolescenti spesso ricevono molto odio e contraccolpo a causa delle loro trame irrealistiche e trame blande. A tutti i ragazzi che ho amato prima è arrivata come una boccata d’aria fresca e ha completamente entusiasmato il pubblico. La narrativa dolce e calda è aumentata di livello grazie all’eccellente colonna sonora.

La trilogia comprende molte canzoni, ma la maggior parte di esse è ispirata agli anni ’80 o ’80, insieme ad alcune selezioni K-Pop e indie. Con ‘Sedici Candele‘ essendo un riferimento significativo nel film, la colonna sonora ha un’atmosfera molto alla John Hughes. Alcune canzoni distintive come ‘I Like Me Better‘ di Lauv e “Beginning Middle End” di Leah Nobel e Quinn Redmond compaiono più volte nella trilogia. Queste canzoni sono ora sinonimo di questo franchise cinematografico.

6. Non l’ho mai fatto

Un classico dramma adolescenziale del liceo arricchito da una scrittura fresca e insolita e un tocco desi. Cosa c’è che non va Io non ho mai? La trama commovente, diretta da Linda Mendoza e scritta da Mindy Kaling, ha anche un’eccellente colonna sonora.

Lo stile degli anni ’80 di synth-pop e ritmi ritmici creano l’atmosfera giusta e ti trasporteranno sicuramente in un mondo da sogno. ‘Ballando da solo‘ dell’artista svedese Robyn si traduce nel miracoloso recupero della protagonista Devi, forse anche gli addominali di Paxton (Darren Barnett) hanno aiutato! Inoltre, la canzone “Heat Waves” dei Glass Animals racchiude in modo spettacolare Paxton che si arrampica attraverso la finestra di Devi e il loro bacio spettacolare dopo. Inoltre, “Beautiful Day” degli U2 e tre canzoni di Bollywood sono presenti anche nel film drammatico del liceo.

5. Le terrificanti avventure di Sabrina

La vita di Sabrina Spellman (Kiernan Shipka) sembra così estenuante per uno spettatore. Deve trovare l’equilibrio tra la sua vita umana e quella delle streghe, gestire le succubitch e frequentare il liceo. Tutto questo pur essendo un adolescente ormonale. Forse la colonna sonora così accattivante e spettrale le dà la forza.

Con una fantastica cover del classico “I put a Spell on You” di Sylvia Gordon, lo spettacolo rende anche un omaggio al primo rock n roll. “Hurdy Gurdy Man” di Donovan, “Bad Moon Rising” di Creedence Clearwater, “Strange Magic” di Electric Light Orchestra e molti altri. Questi brani vintage con un tocco contemporaneo conferiscono allo spettacolo un carattere unico.

4. Educazione sessuale

Ah, gli anni ’80! Che decennio rivoluzionario per la musica! Le tracce pop completano in particolare qualsiasi commedia romantica per adolescenti. Allora perché dovrebbero gli episodi stravaganti ma struggentemente riconoscibili di Educazione sessuale non li abbraccia?

Un’ampia varietà di chartbuster degli anni ’80 abbellisce lo schermo in questo originale Netflix. Da Billy Idol, Sigue Sigue Sputnik, a-Ha, Talking Heads, The Smiths e molti altri. E non si può non citare ‘Seventeen’ di Sharon Van Etten. Lega magnificamente il viaggio straziante ma potente di Aimee Gibbs (Aimee Lou Wood). “Ti amo così tanto” di Ezra Furman‘ compare anche nello spettacolo ed è un vero orecchione.

3. Bambola russa

Guardare ancora e ancora la festa per il 36° compleanno di qualcuno potrebbe essere una vera seccatura. Ma Bambole russe Nadia (Natasha Lyonne), bloccata in un surreale ciclo temporale insieme alla sua moralità conflittuale, è solo un cinema strabiliante.

Aggiungete a ciò un po’ di psichedelia degli anni ’60, il pop francese di Jacqueline Taïeb e il synth-pop di Light Asylum, e avrete un vincitore! “Di nuovo da solo o”, una traccia del 1967 di Love, lega magnificamente gli ultimi secondi dello spettacolo. Ogni reset all’inizio della festa di compleanno è caratterizzato da “Gotta Get Up” di Harry Nilsson. In un’intervista al New York Times, Natasha ha affermato che la canzone ha un “qualità galleggiante del giorno del giudizio“.

2. Il gambetto della regina

Una narrativa avvincente, luci squisite e scacchi. Il gambetto della regina è a dir poco un film d’epoca perfetto per le immagini. La serie seducente migliora solo con i suoi costumi e il tocco finale della musica swing degli anni ’60.

Le scene con le partite di scacchi non sarebbero così accattivanti senza la drammatica colonna sonora originale di Carlos Rivera. Il resto dello spettacolo, tuttavia, è un importante ritorno agli anni ’60 con successi come “Along Comes Mary” degli Association, “Tut Tut Tut Tut” di Gillian Hills e, naturalmente, “Fever” di Peggy Lee. Inoltre, chi può perdersi la scena degli scacchi veloci con ‘Yeh, Yeh’ di Georgie Fame e The Blue Flames?

1. Cose più strane

Cosa rende migliore uno spettacolo di fantascienza all’avanguardia incentrato su adolescenti con trame contorte? Una colonna sonora anni ’80. Gli spettacoli Netflix Original sono sicuramente coerenti con il loro punteggio in background. I brani degli anni ’80 sono entrati a far parte delle nostre playlist. Un grande merito va a Cose strane.

Mentre l’interpretazione di Dustin di “Never Ending Story” di Limahl‘ è assolutamente commovente, Cose più strane è un tesoro dei migliori chartbuster degli anni ’80. Cyndi Lauper, The Police, Duran Duran, Toto, New Order, The Psychedelic Furs… la lista è infinita. Nora Fedler, supervisore musicale dello spettacolo, si assicura che la musica sia in armonia con la narrativa di Upside Down. Il valore cinematografico delle scene si moltiplica grazie alla superba BGM.

Se non fossi un fan degli anni ’80, lo diventeresti sicuramente adesso. Facci sapere i tuoi programmi preferiti con colonne sonore di prim’ordine nei commenti.

