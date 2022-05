Ciri falso e riprese nella foresta di Swinley e altro: Ciri di Freya Allan è in piena azione in vista della spedizione in Galles per “The Witcher”

Se c’è uno spettacolo o una stagione che ha fatto aspettare le persone con impazienza, deve esserlo Lo stregone stagione tre. I fan non vedono l’ora di vedere la forma della nuova stagione e quali nuovi mostri o continenti verranno introdotti questa volta. Dal momento che l’uscita è ancora a più di un anno di distanza, noi fan dovremo accontentarci degli aggiornamenti delle riprese. Fortunatamente, c’è un nuovo aggiornamento Ciri dai set di Lo stregone 3.

Freya sta girando le scene di Ciri per The Witcher in una foresta

Per oltre due mesi, le riprese per la prossima stagione di La stregar è stato in pieno svolgimento. Tutto è iniziato Europa centrale, alla presenza di Henry Cavill, Anya Chalotra e Freya Allan. Sono quindi tornati in Inghilterra, dove hanno girato in studio e sul posto, incluso Belleteyn nella foresta di Epping.

Lo stregone è tornato sul posto dopo quasi un mese in studio. La foresta di Swinley, che è solo a una distanza in auto dai Longcross Studios, questa volta è la destinazione. Ciri, interpretato da Freya Allan, include coloro che stanno sparando.

È possibile che Cavill e Chalotra saranno presenti. Gandja Monteiro, che sta dirigendo gli episodi 3 e 4 della stagione in corso, sta girando le sequenze. In effetti, è stata avvistata con il suo direttore della fotografia Dale McCready, rilevando lo stesso bosco poco più di una settimana fa.

Prossima tappa: Galles

Gandja Monteiro ha anche studiato molte località in Galles del Sud, indicando la loro intenzione di girare lì a breve. Non abbiamo date specifiche, ma dato questo Stephen SurjikIl blocco di episodi è finito ed è finito quello di Monteiro girare per filmare il suo blocco di episodi, il Galles deve essere da qualche parte nelle prossime settimane. Quindi, se vieni dal Galles e vuoi vedere cosa stanno facendo, aspetta ancora un po’!

Stagione 3 di Lo stregone sarà in produzione fino al settembre 2022con una data di uscita di 2023. Nel frattempo, The Witcher: Origine del sangueun prequel live-action, è attualmente in post-produzione dopo due settimane di riprese, con a Natale 2022 data di uscita in mente.

Qual è la tua previsione per cosa potrebbero girare nelle foreste? Fateci sapere nei commenti.

