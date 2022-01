Cinque nuovissime serie annunciate da Netflix UK che saranno presto prodotte in tutto il Regno Unito

È ora di tirare fuori le tue “R” poiché Netflix UK ha annunciato cinque nuove serie che inizieranno a girare nel 2022. Possiamo capire la passione di Netflix per le serie britanniche dopo il successo di Dopo la vita, Educazione sessuale, e La corona. Questi, ovviamente, sono quelli popolari. Altre gemme nascoste potrebbero non avere il pubblico, ma avere il sostegno della critica.

Le cinque nuove serie annunciate da Netflix UK sono un bellissimo mix di generi diversi. Pertanto, i fan di vari generi hanno qualcosa da aspettarsi nel 2022.

Supacell

La serie di sei episodi si concentra su un gruppo di normali neri del sud di Londra, che improvvisamente evolvono dei superpoteri. Sebbene la serie si occupi di superpoteri, Netflix l’ha classificata come una serie di fantascienza. Pertanto, i fan possono aspettarsi un tipo di serie Stranger Things.

Storia blu regista e attore, Rapman scriverà e dirigerà Supacell. Mouktar Mohammed sarà un produttore esecutivo della serie, insieme a Rapman.

Eric

Il thriller segue Vincent, un padre che finisce per fare amicizia con Eric, il mostro che vive sotto il letto di suo figlio alla ricerca del figlio scomparso. Tuttavia, la ricerca di suo figlio da parte di Vincent porta alla scoperta di mostri ben peggiori in una città corrotta. Abi Morgan, a cui è attribuita la scrittura La signora di ferro ha creato e scritto Eric. Sister, la casa di produzione dietro Chernobyl produrrà Eric.

Camicia

Una commedia oscura ambientata attorno ai miti greci vedrà sei umani, tutti essenziali per un’antica profezia, scoprire la verità sugli dei. I fan del famoso franchise di romanzi Percy Jackson dovrebbe stare attento a questo.

Georgi Banks-Davies dirigerà la serie di otto episodi. Charlie Covell agirà come uno scrittore su cui ha lavorato in precedenza La fine del fottuto mondo. Davies e Covell saranno anche i produttori esecutivi della serie.

Il secchio del cazzo

Una diciassettenne Mia, dopo una noiosa battaglia contro l’anoressia, viene finalmente dimessa dall’ospedale. Ma solo per rendersi conto che si sta perdendo la vita e deve mettersi al passo con i suoi coetanei facendo una lista di cose da fare. Left Bank Pictures, la casa di produzione dietro La corona lavorerà su The Fuck It Bucket. Ripley Parker sarà lo sceneggiatore della serie.

Un giorno

La storia ruota attorno a due amici che si incontrano il 15 luglio di ogni anno dopo essersi incontrati per la prima volta all’università nel 1988. Poiché condividono le loro prove ogni anno, si rendono conto che si relazionano tra loro più di chiunque altro.

Un adattamento cinematografico del 2011 basato sul romanzo bestseller di David Nicholl presenta Anne Hathaway. Ma questa volta, stiamo ottenendo una serie a tutti gli effetti. La vincitrice del BAFTA Nicole Taylor dirige il team di sceneggiatori con Anna Jordan, Vinay Patel e Bijan Sheibani.

Facci sapere nei commenti quale serie ti emoziona di più.

