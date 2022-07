*AVVERTENZA: spoiler in arrivo per Hello, Goodbye e Everything in Between*

I drammi romantici possono spesso essere difficili da guardare mentre i film tirano le corde del nostro cuore e ci lasciano il cuore spezzato per il destino dei personaggi.

Nel nuovo film di Netflix, ciò non dovrebbe accadere, tuttavia, poiché la coppia centrale, Clare e Aidan, concordano sin dall’inizio sul fatto che la loro relazione non è destinata a durare e decidono di rompere prima di avventurarsi entrambi al college.

Tuttavia, l’amore non è mai così facile, il che ha lasciato gli spettatori a chiedersi se il finale di Hello, Goodbye e Everything in Between vedrà Clare e Aidan stare insieme – tuffiamoci e spieghiamo.

Ciao, arrivederci e tutto il resto | Rimorchio ufficiale | Netflix BridTV 10480 Ciao, arrivederci e tutto il resto | Rimorchio ufficiale | Netflix https://i.ytimg.com/vi/MX6wAGuIMCg/hqdefault.jpg 1033823 1033823 centro 13872

Hello, Goodbye, and Everything in Between è apparso su Netflix mercoledì 6 luglio 2022.

Migliore dell’omonimo best seller di Jennifer E. Smith, il film racconta la storia di una coppia, Clare e Aidan, che fanno un patto per rompere prima di partire per il college.

I due decidono di trascorrere la loro ultima serata insieme in un epico appuntamento finale e mentre ripercorrono il passato della loro relazione, si avvicinano alla domanda finale: dovrebbero stare insieme o davvero dirsi addio per sempre?

Katie Yu | Netflix

Ciao, arrivederci e il finale di Everything in Between spiegato

Nonostante Clare e Aidan abbiano accettato di rompere con l’altro prima di avventurarsi al college, quando arriva il momento è ancora doloroso.

Aidan aveva pianificato questo epico appuntamento finale come un modo per rivisitare la sua relazione e quella di Clare, ricordando il loro primo appuntamento, il primo combattimento e tutto il resto, poiché si preoccupa ancora di Clare e non vuole che la loro relazione finisca.

Quando finalmente arriva il momento della rottura, è chiaro che entrambi hanno ancora forti sentimenti l’uno per l’altro e anche se hanno avuto mesi per prepararsi proprio a questo momento, non lo rende affatto più facile.

La coppia non parla più quando si avventurano nei rispettivi nuovi capitoli, con Clare che frequenta il college a Dartmouth mentre Aidan cerca di fare il passo successivo nella sua carriera musicale a Los Angeles.

Dopo diversi mesi, Clare alla fine contatta Aidan, scrivendogli un messaggio di congratulazioni dopo l’uscita della sua canzone Tutto quello che ho sempre voluto e proprio così, è come se non si fossero mai separati.

Quando arriva l’estate, i due decidono di riunirsi finalmente, incontrandosi nel parco dove è iniziata la loro storia.

Ma è qui che il film finisce in modo agonizzante perché dopo che i due si sono salutati, i titoli di coda scorrono.

Katie Yu | Netflix

Cosa significa per la loro relazione il finale di Hello, Goodbye e Everything in Between

È chiaro dagli ultimi momenti di Hello, Goodbye e Everything in Between che la coppia si ama ancora, ma ciò non garantisce che la loro relazione durerà.

Certo, probabilmente trascorreranno una bella estate insieme, ma in seguito dovranno affrontare la stessa dolorosa rottura una volta che sarà il momento di tornare al college.

Questo a meno che non accettino una relazione a distanza, ma questo è lo scenario esatto che Clare voleva evitare in modo da poter vivere l’università nel modo più completo possibile.

Lo scenario migliore per la relazione di Clare e Aidan, a lungo termine, è che trascorrano alcuni anni a intermittenza prima di riunirsi definitivamente una volta che entrambi hanno finito il college.

Anche allora, non si sa cosa potrebbero portare i rispettivi futuri. Se la carriera musicale di Aidan andrà bene, potrebbe probabilmente finire per volare in tutto il paese, se non nel mondo, per esibirsi mentre Clare potrebbe ritrovarsi in un lavoro che le richiede di trasferirsi da casa.

E per di più, non c’è nulla che impedisca alla coppia di incontrare altre persone mentre sono separate che offrono una possibilità più realistica di una relazione.

Ma mentre il finale ambiguo può rivelarsi frustrante per i fan, questo rispecchia anche il destino della coppia nel libro, poiché anche la loro relazione sulla pagina è decisamente nebbiosa.

Michael Lewen | Netflix

Hello, Goodbye, and Everything in Between è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio il 6 luglio 2022.

In altre notizie, James Cameron potrebbe non dirigere tutti i sequel di Avatar poiché si apre sul futuro