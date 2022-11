“Ci stiamo muovendo verso il …” – L’ex multimiliardario Kanye West conferma la sua corsa presidenziale per il 2024, ha già lavori in corso per la campagna

Kanye West ha perso così tanto quest’anno che ha costruito negli anni con il suo talento e abilità. La star nata ad Atlanta è una stilista straordinaria che ha lanciato una gamma esclusiva di scarpe con il marchio Yeezy. L’accordo ha trattenuto un’enorme quantità del suo patrimonio netto poiché ha tratto profitto dalla collaborazione con il gigantesco produttore di abbigliamento sportivo Adidas. Tuttavia, la collaborazione si è conclusa dopo che il musicista ha rilasciato dichiarazioni problematiche sul popolo ebraico.

Ha persino preso in giro il significato di “Black Lives Matter” alla settimana della moda di Parigi con la sua maglietta White Lives Matter, che ha fatto infuriare le persone qualche settimana fa. Il rapper ha ora deciso di cambiare le cose in mezzo al caos che ha cambiato la sua vita. Si scopre che West ha grandi progetti ed è pronto per intraprendere una nuova carriera. L’ex miliardario Ye ha recentemente confermato la sua corsa presidenziale per il 2024 e sta già lavorando alla sua campagna elettorale.

Kanye West si sta preparando per le elezioni presidenziali del 2024

La notizia è fuori! Kanye West spera ancora una volta di essere eletto Presidente d’America, come ha fatto nel 2020. L’ultimo video pubblicato su Twitter domenica rivela che Ye si candiderà alla presidenza nel 2024. Il commentatore britannico di estrema destra Milo Yiannopoulos sta aiutando l’artista con la sua campagna, ha rivelato la star 45enne.

Kanye West dice che si candiderà alla presidenza nel 2024 e lo stagista di Marjorie Taylor Greene Milo Yiannopoulos sta lavorando alla campagna. pic.twitter.com/nLm8uuSl61 — PatriotTakes (@patriottakes) 20 novembre 2022

Nella clip, il cameraman ha chiesto al cantante dei Jesus Is King “Quindi stai correndo?” a cui ha risposto, “Sì… è semplice.”

“È solo che ci stiamo muovendo verso il futuro” ha aggiunto l’ex proprietario di Yeezy.

La notizia è uscita su Twitter ore dopo, dopo che il rapper ha postato dal suo account ufficiale raccontando alla gente del suo ritorno. “Test Test Verifica se il mio Twitter è sbloccato” leggi il post. Il capo di Twitter Elon Musk ha risposto al suo tweet dicendo “Non uccidere ciò che odi, salva ciò che ami.”

Secondo La collina, Kanye West questa volta ha un piede forte nella corsa presidenziale. Il cantante di Donda 2 è uno dei primi cinque candidati indipendenti a candidarsi per le elezioni del 2024. Tuttavia, questa notizia potrebbe non sorprendere molti, poiché Akon ha recentemente affermato in un’intervista che West potrebbe cercare di candidarsi. Le sue ipotesi fatte sul rapper si sono rivelate sorprendentemente corrette questa volta.

