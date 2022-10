Ci sono stati degli aggiornamenti?

Se stai cercando veri film e serie poliziesche, Netflix ha una vasta libreria di scelte. Il 18 ottobre, lo streamer ha rilasciato i primi tre episodi di Misteri irrisolti volume 3, con due dei casi freddi che coinvolgono morti inspiegabili. Netflix ha riavviato i classici docuserie nel 2020 e finora ogni volume è stato pieno di storie sconcertanti. Questi tre nuovi episodi non sono diversi.

Dalla misteriosa morte della 18enne Tiffany Valiante e potenziali avvistamenti UFO all’omicidio irrisolto del 39enne David Carter, Misteri irrisolti il volume 3 ti scioccherà per quello che stai ascoltando e frustrato dal fatto che ci sono così tante domande senza risposta.

Per quanto riguarda il terzo episodio, “Body in Bags”, la famiglia di David Carter è certa di sapere chi lo ha ucciso, ma l’unico problema è che lei è in fuga da anni ormai.

Che fine ha fatto David Carter?

L’episodio segue l’omicidio e lo smembramento nel 2018 di David Carter, padre, fratello e amico che viveva nel Michigan ed era estremamente vicino alla sua famiglia. Secondo i suoi cari, era un gran lavoratore ambizioso e una grande persona a tutto tondo. Aveva un figlio adolescente a cui era legato e un buon rapporto con la madre di suo figlio, così come i suoi genitori e la sorella.

Una volta che David ha smesso di presentarsi al lavoro, la sua famiglia ha capito che qualcosa non andava. Non sono riusciti a trovarlo nel suo appartamento e hanno iniziato la loro ricerca per capire dove fosse. La parte insolita dell’intera faccenda, tuttavia, è che la ragazza di David, Tamera “Tammy” Williams, non ha aiutato la famiglia. Ha affermato di non aver visto David da pochi giorni e di non sapere dove fosse. Essendo una persona che passava praticamente ogni giorno con David, questo rendeva la sua famiglia molto sospettosa. Inoltre, è stata l’ultima persona a vederlo vivo.

E quando le parti del corpo di David sono state trovate in sacchi sul lato dell’autostrada, tutti gli occhi si sono rivolti a Tammy. Secondo gli inquirenti, David era stato colpito alla testa e poi fatto a pezzi per essere scartato. Tammy è stata interrogata dalla polizia ma all’epoca non avevano prove sufficienti per trattenerla, quindi è stata rilasciata. E dopo, ha lasciato la città.

Aggiornamenti del caso di David Carter: Tammy Williams è stata catturata?

Al momento della stesura di questo articolo, Tammy è ancora in fuga e non è stato individuato. È stata avvistata l’ultima volta a New York nel 2018. La ricompensa per qualsiasi informazione su dove si trovasse è stata aumentata a $ 10.000 nel 2021, con la famiglia ancora alla ricerca di risposte. Sempre l’anno scorso, la madre di Tammy, Verdine Day, una tesoriera in pensione del sindacato dei vigili del fuoco di Detroit, è stata accusata di aver rubato $ 200.000 dal suo sindacato.

La sorella di David, Tasia Carter-Jackson, ha rilasciato una dichiarazione a Fox News, dando il seguente messaggio a Tammy: “Sai cosa hai fatto. Vogliamo che tu venga e vogliamo che tu serva. Vogliamo giustizia per David. Non è giusto che tu possa andare avanti e vivere la tua vita, e lui è stato derubato da noi”.

Tammy era noto per cambiare la sua pettinatura e guardarla abbastanza spesso, rendendo la ricerca per trovarla ancora più difficile. Inoltre, le autorità affermano che ha legami con l’Ordine della Stella d’Oriente, un’organizzazione con legami con i massoni.

Saremo alla ricerca di ulteriori aggiornamenti sul caso David Carter man mano che più persone inizieranno a guardare Misteri irrisolti volume 3. Puoi guardare tutti e tre i nuovi episodi su Netflix in questo momento, con il secondo lotto in anteprima martedì 25 ottobre.