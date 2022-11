Ci sono stati degli aggiornamenti?

Halloween 2022 potrebbe essere finito e finito, ma Netflix ha ancora più vero crimine in arrivo. Oggi, lo streamer ha appena pubblicato gli ultimi tre episodi Misteri irrisolti volume 3, che esplora molteplici sparizioni e una morte sospetta. L’ultimo episodio, “Rapito da un genitore”, racconta due storie diverse, una sulla storia della mamma Rebecca Downey i cui figli le sono stati portati via nel 2014 e un’altra su papà Abdul Khan il cui figlio è stato rubato nel 2017.

Ciò che queste due storie hanno in comune è che in entrambi i casi il bambino/i bambini sono stati rapiti da uno dei loro genitori.

Da parte di Abdul Khan, apprendiamo attraverso interviste con lui che lui e una donna di nome Rabia Khalid si sono innamorati e si sono sposati e hanno avuto il figlio Aziz nel 2010. Nonostante fossero felici all’inizio, la loro relazione si è inasprita e hanno deciso di separati nel 2014. Secondo Abdul, Rabia ha comunque indicato di voler lavorare al loro matrimonio, quindi è stato scioccante per lui quando gli sono stati notificati i documenti per il divorzio.

Dopo che il loro divorzio è stato finalizzato, Abdul e Rabia hanno affrontato una battaglia per l’affidamento piuttosto lunga e dura, con entrambi i genitori che volevano l’affidamento primario di Aziz. Dopo che Abdul ha ottenuto la custodia, Rabia ha detto ai tribunali di essere stato violento. È stata condotta un’indagine completa, durante la quale Abdul non ha potuto vedere Aziz, ma alla fine è stato deciso che Abdul avrebbe avuto nuovamente la custodia.

Cos’è successo al figlio di Abdul Khan, Aziz?

Sfortunatamente, Abdul non ha mai più visto Aziz. Rabia avrebbe dovuto incontrare Abdul con Aziz in un tribunale nel 2017, ma non si sono mai fatti vedere. Allo stato attuale, sembra che Rabia e il suo nuovo marito Elliot Bourgeois abbiano rapito Aziz in modo che Abdul non potesse avere la custodia primaria. Non possiamo confermare se Rabia ed Elliot siano ancora insieme o meno, ma sappiamo che Rabia e Aziz devono ancora essere individuati.

Ci sono aggiornamenti su dove si trova Rabia Khalid?

Un mandato di reato è stato emesso per Rabia nel 2020, ma sfortunatamente non sembra che ci siano aggiornamenti sostanziali su dove potrebbe essere. Come apprendiamo nel Misteri irrisolti episodio, Abdul non rinuncia alla sua ricerca di Aziz, e nemmeno sua sorella, Rubina Khan. Si crede che ora Rabia ed Elliot possano vivere sotto nuove identità, ma non lo sappiamo per certo.

Speriamo ora che il Misteri irrisolti episodio è uscito, Abdul e la sua famiglia ricevono nuove informazioni che possono aiutarli a localizzare Aziz.

