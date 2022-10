Ci sono stati degli aggiornamenti?

Misteri irrisolti il volume 3 continua questa settimana con una nuova serie di episodi, che descrivono in dettaglio casi di crimini reali e un resoconto intrigante del paranormale. L’episodio 4, “Death in a Vegas Motel”, racconta la storia di James “Buffalo Jim” Barrier, un personaggio popolare di Las Vegas che è stato trovato morto in una stanza d’albergo nel 2008. L’amato wrestler locale e imprenditore ha vissuto una grande vita che è stato preso troppo presto. Nell’episodio, le sue figlie e i suoi amici cercano ancora risposte.

SU Misteri irrisolti, apprendiamo che Buffalo Jim è stato trovato in un letto d’albergo con i pantaloni arrotolati fino alle caviglie e una sostanza bianca intorno alla bocca e ai peli del viso. Il rapporto tossicologico ha stabilito che aveva cocaina nel suo sistema e la sua morte è stata dichiarata insufficienza cardiaca da cardiomiopatia. Tuttavia, alcuni dei dettagli sospetti sulla morte di Jim hanno sollevato bandiere rosse per i suoi cari.

Cosa è successo a Buffalo Jim?

Uno dei motivi per cui le figlie di Jim credevano che la sua morte fosse un gioco scorretto era a causa di un messaggio vocale che avevano trovato sul suo telefono. Una donna di nome Lisa era apparentemente con lui la notte prima che il suo corpo fosse trovato, e quando è stata portata per essere interrogata, ha detto alla polizia che Jim ha avuto un attacco e ha lasciato l’hotel senza chiedere aiuto. Alla fine, i cari di Jim credono che Lisa sia stata usata in una configurazione per qualcuno che lo uccidesse e lo facesse sembrare un incidente.

Impariamo anche nel Misteri irrisolti episodio che Jim aveva un nemico piuttosto grande in un altro imprenditore locale, Frederick “Rick” Rizzolo. Quest’uomo era presumibilmente legato alla mafia e, con l’aiuto di Jim, è stato condannato al carcere per evasione fiscale. Tuttavia, la sua condanna è stata interrotta a causa del buon comportamento e poco dopo il suo rilascio, Jim è stato trovato morto.

La sua famiglia e i suoi amici credevano che Jim fosse stato pulito dalla droga per anni, e fino ad oggi non credono che abbia preso cocaina volontariamente quella notte. Ma come apprendiamo nell’episodio, non hanno ancora una chiusura.

Ci sono aggiornamenti sul caso Buffalo Jim?

Sfortunatamente, non sembra che ci siano nuovi aggiornamenti sul caso Buffalo Jim da segnalare. Quando è morto nel 2008, le sue figlie si sono radunate intorno a lui e hanno combattuto duramente per trovare la verità, parlando con i media, gli avvocati e le forze dell’ordine. Hanno ordinato il loro rapporto autoptico indipendente dopo essere stati insoddisfatti della causa della morte riportata, ma per quanto ne sappiamo, non è mai stato rilasciato alla famiglia o semplicemente non è mai stato reso pubblico da loro.

La nostra speranza è che se nella morte di Buffalo Jim è stato coinvolto un gioco scorretto, qualcuno si farà avanti con i dettagli dopo aver visto il nuovo episodio di Misteri irrisolti. Se dovessero emergere nuovi aggiornamenti, saremo sicuri di fartelo sapere.

Misteri irrisolti volume 3, gli episodi 1-6 sono ora in streaming su Netflix.