Ci sono stati degli aggiornamenti?

L’8 marzo 1994, più di 100 residenti del Michigan hanno assistito a qualcosa di inspiegabile in bilico sul Great Lake. Quella notte, innumerevoli persone riferirono di aver visto luci misteriose nel cielo che occasionalmente si staccavano e andavano in direzioni opposte o lampeggiavano di colori diversi come se fossero parte di una nave che cerca di atterrare. Misteri irrisolti il volume 3, episodio 2, “Something in the Sky”, esplora questo particolare fenomeno, intervistando diversi attori chiave e testimoni di quella notte.

Uno dei testimoni più convincenti è il meteorologo Jack Bushong. Ha rintracciato le “luci” tramite radar mentre lavorava per il National Weather Service nella contea di Ottawa. In qualità di operatore radar, Bushong è riuscito a registrare i fenomeni mentre si librava nel cielo in una forma quasi triangolare perfetta.

A quel tempo, Bushong aveva paura di rendere pubbliche le sue scoperte perché il National Weather Service non voleva essere conosciuto come un hub UFO e Bushong divenne uno scherzo tra i suoi colleghi. Fu costretto a lasciare del tutto il suo lavoro in Michigan, accettando un nuovo lavoro con la NWS in Georgia.

Al giorno d’oggi, i rapporti sugli UFO del passato sono presi un po’ più sul serio da quando il Pentagono ha rilasciato rapporti ufficiali dell’intelligence su alcune scoperte del governo.

Quindi Bushong si sentiva sicuro di partecipare a Netflix Misteri irrisolti e spera che fornendo le sue informazioni e la sua esperienza, insieme ad altri testimoni oculari di quella notte, altre persone si facciano avanti e condividano le loro storie personali dall’8 marzo 1994. Forse qualcuno avrà la chiave che rivela esattamente ciò che quelle persone hanno visto nel cielo .

Misteri irrisolti: ci sono stati aggiornamenti sul caso sospetto UFO del Michigan?

Il nuovo episodio è aggiornato sulle informazioni a nostra disposizione e Netflix ha anche rilasciato contenuti extra che puoi controllare qui. I file caricati da Netflix includono una trascrizione delle chiamate ai servizi di emergenza sanitaria della notte del presunto avvistamento UFO, una copia del rapporto della polizia, il rapporto di Virginia Tilly (ex reporter di Mutual UFO Network) e altro ancora.

Non sappiamo ancora quali fossero le luci nel cielo, anche se sembra che ci fosse qualcosa lassù quella notte; se credi che sia stato un UFO extraterrestre o meno è un’altra storia.

Nell’episodio, Jack Bushong ha detto di essere ossessionato da questo incidente da decenni e probabilmente continuerà a cercare di risolvere il mistero per il resto della sua vita, quindi forse un giorno avremo delle risposte, e chi lo sa?

Superinvestigatore u/VULCAN_WITCH ha condiviso un’intervista successiva pubblicata sul Chicago Tribune nel 1995 in un thread sul subreddit r/UnsolvedMysteries sull’episodio che potrebbe fare più luce sull’incidente.

Leo Grenier, il direttore del National Weather Service di Muskegon, ha detto: “Non credo per un minuto che si trattasse di un qualsiasi tipo di struttura aliena; Penso che ci sia una spiegazione terrena abbastanza forte per quello che è successo”.

È interessante notare che nel Misteri irrisolti Nell’episodio, Bushong ha detto che la NWS stava cercando di nascondere l’intero incidente e nasconderlo sotto il tappeto in modo che il loro nome non venisse associato a “pazzi” UFO. Quindi forse Grenier l’ha detto solo per salvare la faccia.

Ma poi ha continuato a dire che crede che la Federal Aviation Administration sappia cosa stava succedendo quella notte e che lui, Grenier, ha una teoria che è in conflitto con l’idea dei visitatori alieni. Non volendo finire nei guai, Grenier ha poi detto che forse avrebbe rivelato i suoi pensieri una volta in pensione.

“Penso di sapere cosa fosse, ma non te lo dirò. Una volta che mi sarò ritirato dal National Weather Service, potrei dirlo a qualcuno.

Sfortunatamente, sembra che Grenier sia morto nel 2005.

Cosa ne pensi del presunto avvistamento UFO del 1994 nel Michigan? Misteri irrisolti è ora in streaming su Netflix.