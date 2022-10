Ci sono negozi Blockbuster ancora aperti? (Dov’è l’ultimo Blockbuster?)

Assicurati che non ci sia nulla sul tuo calendario il 3 novembre come nuova serie comica, blockbuster, scende su Netflix. Lo spettacolo ha un totale di dieci episodi da 30 minuti. Quindi sarà sicuramente un binge-watch facile!

La nuova serie vede come protagonisti Randall Park nei panni di Timmy, Melissa Fumero nei panni di Eliza, Tyler Alvarez nei panni di Carlos, Madeleine Arthur nei panni di Hannah, Olga Merediz nei panni di Connie, tra gli altri. Riconoscerai Park dal suo ruolo in Wanda Visione Fumero da Brooklyn nove-nove.

blockbuster è incentrato su Timmy, che ha trascorso la sua vita adulta dedicandosi al suo amore per i film. Questo è ciò che lo ha trattenuto nel suo primo e unico lavoro gestendo il suo negozio di video Blockbuster locale, le condivisioni Netflix. Quando viene a sapere che questo è l’ultimo Blockbuster a livello nazionale, si impegna a mantenere aperto il negozio e i suoi amici impiegati. E questa svolta degli eventi potrebbe persino avvicinare tutti all’era digitale.

Blockbuster è una vera catena di negozi al dettaglio in America che noleggiava film e videogiochi. È vero che non ci sono più negozi aperti, tranne uno, o la versione di Netflix è solo per scopi di storia?

Ci sono Blockbuster ancora aperti?

L’azienda è stata fondata nell’ottobre 1985 a Dallas, in Texas. Si è anche espanso a livello internazionale al di fuori degli Stati Uniti negli anni ’90. La catena di vendita al dettaglio ha raggiunto il suo apice nel 2004, con un totale di 9.094 negozi tra gli Stati Uniti e altri paesi.

A causa della scarsa leadership, della grande recessione economica e della concorrenza, l’azienda ha subito una significativa perdita di entrate e ha iniziato a chiudere molti dei suoi negozi. Nel 2022 ne è rimasto solo uno in tutto il mondo.

Dov’è l’ultimo blockbuster?

L’ultimo Blockbuster ancora in piedi si trova a Bend, nell’Oregon, negli Stati Uniti!

Nel 2010, la società deve presentare istanza di protezione dal fallimento, con il provider di televisione satellitare Dish Network che ha acquistato i suoi restanti 1.700 negozi nel 2011. Ma entro il 2014, la maggior parte dei 300 rimanenti ha chiuso. L’ultimo negozio rimasto era a Morley, nell’Australia occidentale. Ha chiuso i battenti a marzo 2019.

blockbuster uscirà giovedì 3 novembre su Netflix.