“Ci sono molte cose che possiamo fare”, afferma il regista

Mentre il regista suggerisce che le idee sono in discussione, i fan possono sperare che Netflix dia il via libera alla produzione di Enola Holmes 3.

Enola Holmes è tornata con un’altra divertente disavventura, mentre ci addentriamo nella vita del detective emergente mentre cerca di uscire dalla famosa ombra di suo fratello.

Probabilmente migliore del primo film, nonostante la conclusione piuttosto deludente, milioni di spettatori in tutto il mondo sono già disperati nel vedere Millie Bobbie Brown tornare ancora una volta nei panni del detective protagonista di Holmes.

Sebbene Netflix non abbia ancora confermato pubblicamente che Enola Holmes 3 sarà prodotto, il cast e lo staff di produzione hanno già accennato alla loro intenzione di realizzare più contenuti per il gigante dello streaming.

Il futuro sembra roseo per Enola Holmes 3

Come notato in precedenza, né Netflix né i produttori di Enola Holmes hanno confermato che sarà prodotto un terzo film; tuttavia, sia il cast principale che il regista sperano in altre disavventure.

Il regista Harry Bradbeer ha detto a SlashFilm come “Si parla già di un terzo film”.

“Ci sono molti discorsi e pensieri, e ci sono molte cose che possiamo fare. Quindi abbiamo avuto l’imbarazzo della ricchezza. Ci stiamo pensando”. – Harry Bradbeer, tramite SlashFilm

In effetti, nel 2020 prima della premiere del primo film, Bradbeer aveva detto che sperava di avere l’energia per produrre fino a cinque film di Enola Holmes.

“Sarebbe fantastico. Qualcuno avrà l’energia per farlo! Sarebbe meraviglioso ottenere altri cinque film da questa scena. Penso che siano storie straordinarie da raccontare, e che periodo… Chissà quali altre sfide verranno fuori da questo periodo davvero irrequieto e produttivo”. – Harry Bradbeer, tramite Decider.

Il regista ha anche rivelato che l’idea di un film prequel incentrato sulla madre di Enola, Eudoria, interpretata da Helena Bonham Carter, è anche sul tavolo.

La protagonista Millie Bobbie Brown ha anche confermato il suo interesse a tornare per un terzo film di Enola Holmes. Parlando con ScreenRant, l’attrice superstar ha condiviso: “Mi piacerebbe far parte di un altro. Mi piacerebbe vederla occuparsi di più casi, essere messa sotto pressione, trovarsi in situazioni folli, farla sentire di nuovo vulnerabile. Adoro vederla di nuovo al lavoro”.

Inoltre, Henry Cavill ha anche rivelato che gli piacerebbe tornare come Sherlock, ma ha condiviso che la sua partecipazione dipenderebbe probabilmente dal suo programma incredibilmente fitto.

“Interessato? Sì, solo il tempo lo dirà. Voglio dire, sono piuttosto impegnato in questi giorni. Quindi è solo una questione di assicurarmi che tutto sia allineato e che io possa dedicare tutta la mia attenzione e dedizione a ogni personaggio”. – Henry Cavill, tramite SlashFilm

Abbastanza popolare per un’altra disavventura?

Mentre i desideri del team di produzione e del cast possono portare i fan a pensare con ottimismo alla possibilità del terzo film, è importante notare che un altro film dipende esclusivamente dalla domanda del pubblico.

Questo perché Netflix è noto per tagliare le produzioni gratuite che non soddisfano i requisiti di visualizzazione necessari per essere considerate degne del ritorno sull’investimento.

Per fortuna, entrambi i film di Enola Holmes dovrebbero dimostrarsi abbastanza popolari da meritare una terza produzione, nonostante alcuni punteggi iniziali del pubblico piuttosto deludenti.

Il primo film è stato valutato a 6,6/10 su IMDB, con punteggi del 91% e del 70% visti su Tomatometer e ascolti medi di Rotten Tomatoes.

Nel frattempo, il sequel rilasciato di recente si attesta a 6,9/10 su IMDB, salendo rispettivamente al 92% e all’84% su Rotten Tomatoes.

Di Tom Llewellyn – [email protected]

