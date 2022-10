Foto: Kassie Wesley DePaiva (“Bobby Joe”) recita in EVIL DEAD 2.. Immagine per gentile concessione di Lionsgate Entertainment

Ci sono dei film di Venerdì 13 su Netflix? di Stefani Munro

Halloween è dietro l’angolo, quindi sai cosa significa! È tempo di tuffarsi nei nostri film e programmi horror preferiti e farci battere forte il cuore in onore della stagione più spaventosa dell’anno. E non hai fatto bene la stagione spettrale a meno che tu non abbia visto almeno un classico film cult di zombi. Se ce lo stai chiedendo, ti consigliamo di guardare il classico franchise di film horror di Sam Raimi I Morti Malvagi, ma i film sono su Netflix?

Scopri dove puoi guardare i film e le serie qui sotto!

Quanti film di Evil Dead ci sono?

Attualmente, il franchise horror americano è composto da quattro lungometraggi e una serie televisiva, con un recente annuncio che un film aggiuntivo, L’ascesa dei morti malvagisarà aggiunto anche al franchise nel 2023. Roba emozionante!

Ci sono film o programmi di Evil Dead su Netflix?

Sfortunatamente, nessuno dei Evil Dead i film sono attualmente disponibili per la visione su Netflix USA, tuttavia, alcuni film sono disponibili su Netflix in altri paesi e regioni.

Ma non sono tutte cattive notizie; i fan dell’horror possono gioire mentre un’audace resurrezione dell’amato franchise horror di Sam Raimi vive su Netflix! La commedia horror del 2015 Ash vs Evil Dead è attualmente disponibile per lo streaming su Netflix. In effetti, tutte e tre le stagioni dello spettacolo dovrebbero essere disponibili per te!

Dove guardare i film di Evil Dead

Sappiamo che a volte è super frustrante dover setacciare Internet per trovare dove puoi guardare quello che stai cercando. Quindi, per farti risparmiare tempo di ricerca, abbiamo trovato tutti i link ai film per te! Guarda dove puoi guardare i classici film horror di seguito.