Halloween è dietro l’angolo e molte persone cercheranno film e programmi spettrali da guardare prima e nel grande giorno. Ciò include tutto il Annibale contenuto. Sebbene ci fossero solo quattro libri nella serie di Thomas Harris, quei libri hanno creato cinque film diversi e due programmi televisivi separati.

I cinque film includono Cacciatore di uomini, Il Il silenzio degli innocenti, Annibale, Annibale in aumentoe Drago rosso. I due spettacoli includono il preferito dai fan Annibale e CBS Clarice.

Anthony Hopkins è, ovviamente, più famoso per aver interpretato Hannibal Lecter, il che ha senso considerando che era in tre dei film. Ma il secondo più popolare per interpretare la parte è sicuramente Mads Mikkelsen. Annibale la serie potrebbe essere andata avanti solo per tre stagioni, ma ha sicuramente lasciato il segno. Ci sono ancora campagne di fan che sperano in un’altra stagione.

Ma qualunque sia il tuo preferito, guardare un film o uno spettacolo di serial killer è il modo perfetto per spaventarti a morte ad Halloween. La domanda è: puoi guardare qualcuno di questi film o programmi su Netflix?

Ci sono film o programmi di Annibale su Netflix?

Sfortunatamente la risposta è no. Nessuno dei Annibale film e programmi sono disponibili per lo streaming su Netflix. Annibale la serie era su Netflix, ma da allora è stata spostata su Hulu. Clarice è disponibile per l’acquisto su Amazon Prime e Vudu. Stranamente, la prima stagione non è nemmeno su Paramount Plus.

Per quanto riguarda i film, Il silenzio degli agnelli e Annibale sono in streaming su Hulu, Annibale in aumento è su Tubi, Freevee, Pluto TV e Amazon Prime, Drago rosso è disponibile per l’acquisto o il noleggio su Amazin Prime, VUDU e Apple iTunes e Cacciatore di uomini è disponibile per l’acquisto o il noleggio su Amazon Prime, VUDU, Apple iTunes e Google Play.

Osserverai alcuni di questi film questo Halloween? O una o due stagioni Annibale la serie? Fateci sapere nei commenti qui sotto!