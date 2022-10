Ci sono film di The Conjuring su Netflix? (dove guardare)

L’Evocazione è uno dei migliori franchise di film horror da guardare per entrare nello spirito di Halloween.

Non solo il film ti farà dormire con tutte le luci accese, ma ti terrà anche pronto a guardare le sue puntate aggiuntive la notte successiva semplicemente perché la storia è proprio così bella. Inoltre, i film includono Vera Farmiga e Patrick Wilson; icone horror di cui non hai nemmeno bisogno di essere un fan per sapere che aggiungono energia indimenticabile al franchise horror.

Con Halloween a meno di una settimana di distanza, è finalmente il momento di trasmettere in streaming L’Evocazione. Ecco dove puoi andare per fare proprio questo.

The Conjuring è su Netflix?

La buona notizia è che una rata di L’Evocazione è su Netflix oggi. Tuttavia, la cattiva notizia è che solo il servizio di streaming ha L’evocazione 2.

Ovviamente, se non ti dispiace solo guardare il sequel del film, diciamo, perché è il tuo preferito dei tre, allora sei pronto per sederti e goderti ogni secondo del titolo. Ma se preferisci guardare il franchise dall’inizio alla fine, continua a leggere per scoprire dove andare.

Dove vedere in streaming tutti i film di The Conjuring

Oggi, i fan dell’horror possono trasmettere in streaming tutte e tre le puntate di L’Evocazione su HBO Max con il loro abbonamento.

Se un abbonamento a HBO Max non è possibile o preferito, va benissimo perché Amazon Prime Video e Google Play hanno tutti e tre i film disponibili per l’acquisto/noleggio a un piccolo costo.

Ti terremo aggiornato su quando (o se) Netflix deciderà di aggiungere la prima e la terza parte di L’Evocazione sul suo sito.

Nel frattempo, vai su HBO Max o Amazon Prime Video per iniziare il tuo orologio di Halloweekend. Oppure, resta su Netflix e guarda gli altri terrificanti titoli del sito, inclusi (ma non solo) Prima che mi sveglio, Casa suae Il privilegio.