Ci sono film di Scream su Netflix? (Dove guardare)

È una stagione spettrale, quindi sai cosa significa! È ora di sedersi e rilassarsi con i nostri film preferiti inquietanti, spaventosi ed elettrizzanti. Uno dei film slasher più popolari nell’horror-verse deve essere il Grido film, che vedono il famigerato Ghostface scatenare il caos e scatenare una furia omicida di adolescenti attraverso la città immaginaria di Woodsboro, in California.

Scopri se i film popolari sono disponibili per la visione su Netflix e, in caso negativo, dove puoi prenderli invece!

Cos’è il franchise di Scream?

Il franchise di Scream è composto da cinque film horror slasher; Urlo (1996), Urlo 2 (1997), Urlo 3 (2000), Urlo 4 (2011)e Urla 5 (2022), con una sesta puntata in arrivo che uscirà nel 2023, una serie televisiva, merchandising e giochi.

Riesci a guardare i film di Scream su Netflix?

sebbene il Grido il franchise potrebbe essere la serie slasher più popolare esistente, se speravi di catturarlo qualunque dei film su Netflix, rimarrai deluso nell’apprendere che, al momento, nessuno dei cinque film è disponibile per lo streaming. Tuttavia, se vuoi sederti e passare diverse ore a scoprire chi si nasconde sotto la famigerata maschera Ghostface, puoi guardare Urla: La serie TV su Netflix.

Attualmente, tutte e tre le stagioni sono disponibili per la visione su Netflix. La sinossi ufficiale dello spettacolo, tramite IMDb, recita: “Una serie antologica serializzata che segue un gruppo di adolescenti presi di mira da un serial killer mascherato. Dopo che un incidente di cyberbullismo sfocia in un brutale omicidio, la violenza scioccante risveglia i ricordi di una follia omicida del passato che ha perseguitato alcuni, incuriosito altri e forse solo ispirato un nuovo assassino.

Dove guardare i film di Scream?

Come accennato, nessuno dei Grido i film sono disponibili per la visione su Netflix, ma se volevi provarli da qualche altra parte, abbiamo trovato esattamente come potresti farlo di seguito.

Urla 1 – Attualmente, Urlo (1996) è disponibile per lo streaming su Showtime o fuboTV.

Urla 2 – Al momento, lo slasher del 1997 non è disponibile per lo streaming su Netflix, Disney+, HBO Max o Paramount+. Tuttavia, puoi eseguire lo streaming Urla 2 noleggiando o acquistando su Vudu o Amazon Prime Video.

Urla 3 – Proprio come Urla 2in questo momento la terza puntata del franchise è disponibile per la visione solo noleggiando o acquistando su Vudu o Amazon Prime Video.

Urla 4 – La quarta puntata è attualmente visibile su Starz con un abbonamento o tramite Tubi.

Urla 5 – L’ultima versione uscita nel 2022 è attualmente disponibile per lo streaming tramite Paramount+.

Una volta che hai raggiunto i cinque film di cui sopra, puoi aspettare con impazienza l’uscita di Urla 6, il cui debutto nelle sale è previsto per il 31 marzo 2023.