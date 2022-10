Ci sono film di Scary Movie su Netflix? (Dove guardare)

CINA – 10/05/2022: In questa illustrazione fotografica, sullo schermo di uno smartphone viene visualizzato il logo Netflix. (Photo Illustration by Sheldon Cooper/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

È una stagione ufficialmente spettrale, il che significa che è il momento perfetto per sedersi e abbuffarsi di alcuni dei migliori film da far rizzare i capelli e da batticuore su Netflix! Tuttavia, se stai cercando di entrare nello spirito spettrale, ma scopri che il salto spaventa e il sangue non fa per te, uno dei nostri migliori consigli per prudere quel graffio stagionale sarebbe quello di guardare il franchise cinematografico esilarante e sciocco, Film spaventoso da 1 a 5che toglie il microfono ai classici film horror come Il brillante, L’anello, Grido, e molti altri.

Cos’è il franchise di Scary Movie?

Il Film spaventoso il franchise è composto da cinque film parodia di commedie horror incentrati principalmente sullo spoofing di film horror classici. Il franchise prende anche in considerazione i cliché dei film per adolescenti durante il film. Lo fanno prendendo scene iconiche dai film; come Grido, Il sesto Senso, La matrice, So cosa hai fatto l’estate scorsa, e Il progetto Blair Witche aggiungendo loro un tocco comico.

Riesci a guardare i film di Scary Movie su Netflix?

Abbiamo delle buone notizie, ma anche delle cattive notizie per coloro che sperano di abbuffarsi dell’intera serie spaventosa parodia. Attualmente, solo Netflix USA ha Film spaventoso 4 e 5 nella loro biblioteca. E anche se non è essenziale che tu abbia visto i primi tre film per divertirti Film spaventoso 4 o 5se non li hai mai visti prima, sarebbe meglio iniziare con i primi film.

Allora dove puoi trovare Film spaventoso 1, 2 e 3 guardare? Abbiamo tutti i dettagli e i link qui sotto.

Dove guardare Scary Movie da 1 a 3