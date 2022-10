Ci sono film di Ostello su Netflix? (Dove guardare)

Eli Roth, Direttore durante Hostel: Part II Proiezione speciale di New York City al Museum of The Moving Image di New York City, New York, Stati Uniti. (Foto di Jim Spellman/WireImage)

Ci sono film o programmi di Evil Dead su Netflix? di Stefani Munro

La stagione di Halloween è in pieno svolgimento e niente è più spaventoso per noi dei film horror liberamente basati su eventi della vita reale. Se stai cercando di scatenare la tua paura, il Ostello il franchise di film ti farà sicuramente alzare a tarda notte per riconsiderare il tuo prossimo viaggio. Ma sono disponibili anche su Netflix? Scopri dove puoi guardare tutti i film qui sotto!

Di cosa parla il franchise di film Hostel?

Il primo film horror ricco di sangue, diretto da Eli Roth, raccontava la storia di un trio di viaggiatori con lo zaino che si sono trovati in una situazione pericolosa quando si sono imbattuti in una misteriosa organizzazione che rapisce e tortura i turisti. L’ispirazione dietro questi film è inquietantemente reale, attinge alle vere paure che i viaggiatori sperimentano mentre viaggiano in una terra straniera e descrive quello che potrebbe benissimo essere lo scenario peggiore.

Quanti film sull’ostello ci sono?

Attualmente, ci sono tre lungometraggi usciti nel franchise. I film della serie Hostel includono Ostello (2005), Ostello: parte II (2007), e Ostello: Parte III (2011).

I primi due film, diretti da Roth, sono stati distribuiti nelle sale, mentre il terzo della scaletta, diretto da Scott Spiegel, è stato distribuito direttamente in video.

Ci sono film di Ostello su Netflix?

Sfortunatamente, nessuno dei Ostello i film sono disponibili per la visione su Netflix USA

Dove guardare i film dell’ostello

Solo perché non puoi guardare i film su Netflix, non significa che devi perderli! Abbiamo cercato sul Web e trovato dove puoi trovare esattamente le parti 1, 2 e 3, senza dover andare a caccia da solo.