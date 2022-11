Ci sono film di Natale di Hilarie Burton su Netflix?

Da quando è esplosa come VJ di MTV nei primi anni 2000 e ha definito una generazione con la sua interpretazione di Peyton Sawyer in Una collina dell’albero, Hilarie Burton Morgan è diventata un’attivista e sostenitrice a cui tutti possiamo guardare. E per l’avvio, realizza anche alcuni dei migliori film di Natale in TV.

Burton si è apertamente separata da Hallmark Channel, una rete via cavo che è una specie di macchina per la produzione di film per le vacanze, a causa delle sue richieste di casting diversificate che non sono state ascoltate. Ha poi portato i suoi talenti a Lifetime e collabora con la rete da quasi 10 anni.

Nel novembre 2022, Burton si è nuovamente schierato contro la mancanza di inclusione e rappresentazione dell’industria cinematografica natalizia via cavo, e sicuramente ha reso il Una collina dell’albero i fan che sono stati lì fin dal primo giorno la adorano ancora di più.

Ma dove puoi guardare la collezione di film natalizi di Hilarie Burton? Qualcuno dei titoli caldi e accoglienti è disponibile su Netflix? Ecco un elenco completo dei film delle vacanze di Burton e dove sono disponibili per lo streaming o la visione.

Film natalizi di Hilarie Burton

Mentre Netflix ha una lunga lista di film di Natale originali con protagonisti artisti del calibro di Lindsay Lohan, Brooke Shields, Vanessa Hudgens, Kat Graham, Nina Dobrev e molti altri, nessuno dei film di Natale di Hilarie Burton è attualmente disponibile per lo streaming su Netflix.

Se stai cercando commedie romantiche per le vacanze simili da dare un’occhiata in loro assenza, assicurati che la tua lista di titoli contenga titoli come Innamorati del Natale, Un castello per Natale, Natale con te, L’eredità del Natale, Il calendario delle festività, e Il cavaliere prima di Natale.

Ecco tutti i film di Natale di Hilarie Burton finora:

Cattivo o buono (2012) — Segno distintivo

Natale al Bayou (2013) – A vita

Ultima occasione per Natale (2015) — A vita

Il contratto di Natale (2018) — A vita

Un augurio di Natale (2019) — A vita

Caro Natale (2020) – A vita (disponibile per la visione online)

Sebbene solo uno dei film possa essere trasmesso in streaming sul sito Web di Lifetime a partire da novembre 2022, Lifetime consente inoltre ai fan di iscriversi al suo Lifetime Movie Club per $ 4,99 al mese. Inoltre, controlla i tuoi elenchi locali, poiché Lifetime potrebbe mandare in onda alcuni film, che possono essere guardati via cavo o un servizio di streaming con un’aggiunta di TV in diretta.

Guarderai qualche film natalizio di Hilarie Burton durante le festività natalizie? Condividi le tue scelte nei commenti!