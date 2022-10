UNIVERSAL CITY, CA – 10 SETTEMBRE: (LR) gli attori Steve Coulter, Lin Shaye, l’attore/sceneggiatore Leigh Whannell, l’attore Patrick Wilson, il produttore Jason Blum e l’attore Angus Sampson arrivano alla prima di “Insidious: Chapter 2” di FilmDistrict a CityWalk on 10 settembre 2013 a Universal City, California. (Foto di Kevin Winter/Getty Images)

Come il Dream Team ci ha regalato il Redeem Team di Matthew Razzano

Il Insidioso i film dovrebbero essere nella lista di tutti per Halloween 2022. Si compone di quattro film horror soprannaturali creati da Leigh Whannell, e ognuno sicuramente ti spaventerà e ti farà entrare nello spirito di Halloween.

Insidioso è il primo film della serie e segue una famiglia che, dopo essersi trasferita nella loro nuova casa, scopre che gli spiriti maligni infestano la casa e un’entità malvagia possiede il figlio in coma. I seguenti film sono Insidioso: Capitolo 2, Insidioso: Capitolo 3 e Insidioso: L’ultima chiave. Una quinta puntata intitolata Insidioso: Temi l’oscurità uscirà nelle sale il 7 luglio 2023.

Ora, dove puoi guardare questi film horror? Ti abbiamo coperto qui sotto!

Ci sono film di Insidious su Netflix?

Sfortunatamente, c’è solo un film del franchise disponibile per lo streaming su Netflix. È la seconda puntata in streaming in questo momento sullo streamer. Si spera che Netflix acquisisca i diritti di streaming per gli altri film in futuro, ma al momento non è così.

Tuttavia, abbiamo alcuni consigli sui film dopo aver finito di guardare Insidioso: Capitolo 2. Ti consigliamo di fare il check-out L’evocazione 2, Ouija: L’origine del male, Il ragazzo, Prima che mi sveglio, Malevolo, L’uomo ciao ciao, L’ossessione di Hill House, Casa sua e Nessuno ne esce vivo su Netflix.

Dove guardare i film Insidious

Ecco dove puoi guardare tutti i film della serie qui sotto!